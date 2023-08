Un toledano denuncia que lleva 138 días esperando una cita médica: "Es una burla"

138 días. Es el tiempo que lleva esperando un vecino de Toledo para acudir al otorrinolaringólogo en la capital. Tal y como denuncia José Manuel, acudió al médico de familia por una dolencia nasal el pasado 12 de abril de 2023 y tras este tiempo, todavía no ha recibido una cita con el especialista.

"Solicité fecha para la cita en el centro de salud de Santa María de Benquerencia (Toledo) y me dijeron que se había cambiado el sistema y recibiría cita a través de SMS, telefónicamente o por correo postal", cuenta en un escrito dirigido a varios medios de comunicación.

Tal y como relata, pese a que se ha personado en el Servicio de Otorrinolaringología en varias ocasiones, para ver si hay un error, ha recibido siempre la respuesta de que no pueden decirle nada porque "las citaciones se tramitan desde otro departamento".

Asimismo, el 25 de junio interpuso una reclamación de manera telemática, una segunda el 10 de julio, una tercera el 31 de julio y una cuarta el 14 de agosto. "De la última no he obtenido respuesta porque se han aglutinado las tres primeras en una contestación recibida el 23 de agosto", asegura.

Respuesta

Tal y como expresa, la respuesta, firmada por el subdirector médico del Complejo Hospitalario de Toledo, es la siguiente:

"En relación con las reclamaciones, recibidas en el Servicio de Información y Atención al Paciente del Complejo Hospitalario de Toledo con motivo de solicitar cita con el Servicio de Otorrinolaringología (...). En primer lugar, le pedimos disculpas por la situación que nos describe.

Efectuadas las gestiones oportunas, y una vez recogida la información pertinente en referencia a su escrito, hemos de comunicarle:

En el momento actual, no es posible asignarle la cita que usted solicita. No obstante, esperamos poder satisfacer su petición a la mayor brevedad posible. Agradecemos sus escritos, que han sido tenidos en cuenta para intentar mejorar aquellos elementos que inciden en la calidad percibida por los usuarios de nuestro sistema sanitario público".

"Sin explicar las causas"

Tras recibir esta respuesta, José Manuel ha mostrado su indignación, no solo porque no se le ofrece "fecha y hora" para el especialista, sino porque "no se explican las causas de esta situación".

"Consultadas las listas de espera desde la fecha de petición en la especialidad, vemos un incremento significativo de consultas pendientes para Otorrinolaringología. Esto sin tener constancia de las personas que no estamos incluidas en la lista de espera oficial", denuncia.

Por ello, sospecha que pueda ser una práctica habitual el hecho de "dilatar fechas para conseguir una cita y dejar pendientes intervenciones quirúrgicas que no se realizan, aun cuando se haya firmado los consentimientos de ellas. Esta situación me parece una burla".

