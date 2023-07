Álvaro Gutiérrez, expresidente de la Diputación de Toledo, tiene desde este miércoles nuevo destino político en la estructura del Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page. Gutiérrez es el nuevo delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo y ha asumido su cargo en un acto institucional en el que ha contado con la presencia del propio presidente Page y de otros altos cargos de la región que se han volcado en la toma de posesión.

Entre sus retos principales, Álvaro Gutiérrez ha avanzado en su intervención que luchará contra la despoblación y en defensa del río Tajo, al tiempo que, según informa Europa Press, ha expresado su ilusión por asumir esta nueva responsabilidad y el "trabajo directo" que conlleva hacia los municipios y ayuntamientos toledanos. Entre los asistentes al acto han estado también los vicepresidentes de la Junta, José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y otras autoridades.

El nuevo delegado de la Junta ha elogiado el compromiso autonómico en el ámbito de la despoblación, reivindicando la inversión en materia de servicios, "que en el 2023 asciende a 150,5 millones de euros, que son incluso 27 millones y medio más que el año anterior".

Abrazo entre Emiliano García-Page y Álvaro Gutiérrez

En el ámbito rural, Gutiérrez ha destacado "de los 204 municipios de la provincia, 180 tienen menos de 5.000 habitantes, y casi 100 menos de 1.000", por lo que ha reseñado la trascendencia de "la Ley frente a la Despoblación que de forma pionera el Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado en esta región", destacando las "ayudas y desgravaciones fiscales puestas en marcha para las zonas más despobladas". Un elemento que el nuevo delegado de la Junta ha puesto en valor desde su posición como "alcalde de Escalona".

Apuesta por el Tajo

En cuanto a la defensa del río Tajo, Gutiérrez ha celebrado la "victoria" al conseguir "el tan ansiado aumento en su caudal ecológico", destacando la importancia para los ejecutivos locales de Talavera de la Reina y de Toledo durante la pasada legislatura de esta reivindicación. "Defender el agua es defender nuestra tierra", ha afirmado el delegado de la Junta, que ha solicitado "a los ayuntamientos de Toledo y Talavera que sigan implicados en esa defensa".

Asimismo, Gutiérrez ha manifestado su convencimiento de que "el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir apoyando a una provincia fundamental para la economía regional", continuando con los proyectos de desarrollo como "esos dos corredores, La Sagra, con epicentro en Illescas, capital de la logística, y el eje de la A-5, que abren esperanzadoras posibilidades de desarrollo".

Emiliano García-Page y Álvaro Gutiérrez

Por otra parte, ha advertido de amenazas a los derechos sociales y civiles en Toledo, señalando que no se puede permitir "ni un paso atrás en la defensa de los derechos conquistados que nos han hecho mejores como sociedad". "Mi compromiso como el del presidente de esta región es defenderlos ante las amenazas que han empezado a surgir desde hace algún tiempo en los espacios de igualdad", ha asegurado Gutiérrez en este sentido.

Por último, el nuevo delegado de la Junta ha elogiado el trabajo de su antecesor, Javier Úbeda, al que ha valorado como "un magnífico delegado que sin duda ha dejado huella en la provincia". Gutiérrez se ha comprometido asumir ese legado y "trabajar con cabeza y alma en defensa de los intereses de la gente de la provincia de Toledo".

Las palabras de Page

Por su parte, García-Page ha afirmado en este acto que su Gobierno no variará su hoja de ruta pese a los resultados en las pasadas elecciones regionales y municipales y a los próximos comicios generales, para advertir frente a "las especulaciones" que no hará oposición a nadie en España ni en la región. "Que se les quite de la cabeza", ha agregado.

"Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nuestra forma de entender la política y es la que vamos a ejecutar", ha indicado Page, al tiempo que ha anunciado que su Ejecutivo se mantendrá en una línea "muy coherente" de cumplimiento de sus compromisos.

Ha reconocido no obstante que lo que pueda pasar en las elecciones del próximo domingo puede afectar a Castilla-La Mancha y ha puesto en valor que actos como el nombramiento de los miembros de su Gobierno son "excepcionales" en medio de una campaña electoral. "Están pasando cosas muy extrañas que no están variando para nada el curso de la autonomía", ha puesto en valor.

Emiliano García-Page durante su intervención

Un tiempo "complejo" en el que están "mudando de piel" muchas administraciones, ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha señalado que marca un mapa para la próxima legislatura diferente al que ha habido hasta ahora en un "momento delicado", en el que "muchos de los resultados" de los últimos comicios han obedecido "más a claves nacionales que locales", lo que no le quita "un milímetro de legitimidad".

Así, ha puesto de manifiesto que "mucha gente" votó el pasado 28 de mayo pensando que se decidían otras cosas. Un hecho que ha afirmado que no va a afectar a las relaciones institucionales en Castilla-La Mancha, puesto que se ha propuesto llegar a acuerdos con "todo el mundo que quiera".

Sigue los temas que te interesan