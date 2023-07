A José Manuel Velasco Retamosa se le notan sus tablas de profesor universitario. Habla con mesura, tranquilidad pero fuerza en su discurso. La vida de este profesor titular de Derecho internacional privado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo ha dado un profundo giro en pocas semanas. El arquitecto de la campaña que ha llevado a Carlos Velázquez a la Alcaldía de Toledo -con el apoyo de Vox- se ha convertido en teniente de alcalde y concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, además de encabezar la lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo. Esta decisión, sobre la que reconoce que Velázquez es el principal culpable, la afronta con responsabilidad y consciente de lo mucho que se espera de él. Como hombre de leyes que además maneja cuatro idiomas, no le faltan argumentos para hablar de agua, infraestructuras o pactos. No en vano, forma parte de un gobierno en coalición.

Pregunta. En pocas semanas se ha convertido en teniente de alcalde en la ciudad de Toledo y número 1 de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia. Muchos cambios en poco tiempo, ¿no?

Respuesta. La política es así (risas). Lo importante es estar donde el partido te necesita. Es verdad que todo ha sido muy rápido e inesperado porque nadie esperaba unas elecciones generales en el mes de julio.

P. Para algunos, el nombre de José Manuel Velasco encabezando esa lista fue una sorpresa. ¿Cómo vivió usted ese proceso?

R. Todo aquel que conozca cómo funciona todo esto, sabe que estas cosas pasan de un día para otro y más con la premura con la que se convocaron estas elecciones. Me lo tomo con mucha responsabilidad y consciente de que mi partido en la provincia espera mucho de mí. Puede ser una gran ayuda para el proyecto que tenemos en la provincia de Toledo y también en los ayuntamientos de Toledo y Talavera.

P. ¿Carlos Velázquez, presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, ha tenido mucha culpa en esta elección?

R. Por supuesto. Quién habla con Madrid no soy yo, son los presidentes provinciales y los presidentes regionales. No cabe duda que Carlos está detrás de todo esto.

Un momento de la entrevista con José Manuel Velasco. Javier Longobardo

P. Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma donde el PSOE logró una mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. ¿Esto puede afectar al liderazgo de Paco Núñez?

R. El PP de Castilla-La Mancha hizo una estupenda campaña regional pero como le decía anteriormente, la política es como es, uno gana y gobierna y otro no. Lo que hay que valorar es el gran trabajo que ha hecho el partido y que ha hecho el presidente regional para obtener los grandes resultados que hemos obtenido.

"Si los ciudadanos piden cambio, el PP será el instrumento para dárselo"

P. En Toledo, el equipo de Gobierno del que forma parte está compuesto por PP y Vox. ¿Este acuerdo puede ser un espejo para ver lo que puede ocurrir a partir del 24 de julio?

R. En esta campaña estamos trabajando por tener una mayoría sólida, que garantice la gobernabilidad sin depender de ningún otro partido político. El 24 de julio tomaremos la decisión que haya que tomar a la vista de los resultados. Esto también se lo habrán oído al presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo.

P. ¿Y si al final dependen de Vox?

R. Somos un partido que ha demostrado que sabemos llegar a consensos para la gobernabilidad de ayuntamientos y diputaciones. Nos debemos a los ciudadanos y ellos con su voto dicen lo que quieren. Cuando mayoritariamente piden cambio, si el PP es un instrumento para que los ciudadanos vean cumplidas sus expectativas, tiene que estar al servicio de los ciudadanos.

Javier Longobardo

P. El PSOE está tomando como munición electoral estos pactos. ¿Esto puede suponer un peaje electoral para ustedes?

R. Hay políticos que creen que se puede engañar a los ciudadanos y no es así. Los pactos entre partidos no los estamos descubriendo nosotros, es algo que ha ocurrido siempre. En la vida hay que dar ejemplo y ser coherente. Si tú vienes de tener un gobierno con independentistas, nacionalistas y Bildu, difícilmente puedes engañar al ciudadano con la amenaza de que hay que tener cuidado con que otros partidos pueden gobernar pactando entre sí.

"A veces se olvida que el agua que sale por los grifos de Toledo viene de Madrid"

P. El agua es un tema especialmente sensible en Castilla-La Mancha y en Toledo. ¿Cuál es su posición?

R. La posición de mi partido desde hace muchos años: un Plan Hidrológico Nacional. El agua es un asunto de Estado que tiene que ser pactado y decidido por todas las comunidades. Por eso, una de las cuestiones que Núñez Feijóo lleva en sus primeras acciones de Gobierno es llevar a cabo una reunión de presidentes de Comunidades Autónomas para hablar de temas que afectan a todos como éste. No se puede plantear sin aplicar principios como el de la solidaridad. Hablamos de agua en Toledo pero se nos olvida que el agua que sale de sus grifos viene del embalse de Picadas que está en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.

P. En esta legislatura se han fijado unos caudales ecológicos dentro del Plan Hidrológico del río Tajo. ¿Cómo los valora?

R. En este tema queda mucho por hacer. Hay que seguir trabajando en materia de caudales pero no solo en el río Tajo. Hay otros asuntos, como los sobrantes del río Ebro que también tenemos que afrontar.

P. ¿Sería partidario de mantener el trasvase Tajo-Segura?

R. No creo que sea una cuestión de mantener o no mantener. El trasvase está ahí. Podemos hablar de si van a más o menos litros. Podemos hacer normas y fijar caudales pero siempre tienen que ser acordes a las necesidades de todos. Después de 16 años del gobierno del PSOE en Toledo, el Tajo está peor y tenemos que hacer algo.

P. Por primera vez hay una Concejalía dedicada al río...

R. Así es. Carlos Velázquez la ha creado porque es una persona ocupada y preocupada en todas las cuestiones relacionadas con el río y el agua. De todas maneras, no se nos puede olvidar que para tener el Tajo en perfectas condiciones por Toledo y Talavera, hay que trabajar en Madrid, en cabecera y también en el tramo posterior.

"Talavera tiene unas comunicaciones que no son deseables para una ciudad"

P. Uno de los proyectos que nunca termina de concretarse es la línea de AVE Madrid-Extremadura-Lisboa con parada en Talavera de la Reina. ¿Qué opina de los últimos avances?

R. El Gobierno ha dicho en varias ocasiones que iba a dedicar presupuesto a esta infraestructura pero la realidad es que Talavera sigue con unas comunicaciones que no son deseables para una ciudad de sus dimensiones. Una promesa incumplida de muchos años sobre la que tenemos que trabajar.

Javier Longobardo

P. En el último proyecto, este eje también contempla su paso por Toledo con la construcción de una segunda estación en el Polígono. ¿Cómo ve este emplazamiento?

R. En el asunto de la estación de Toledo hay que estar a lo que digan los técnicos, que son los que saben si es más idóneo el Polígono, La Legua u otro lugar más cercano al centro. No se pueden hacer estaciones en cualquier sitio. Esto no quita que nosotros vayamos a seguir defendiendo el eje Madrid-Lisboa pasando por Toledo y Talavera no solo porque Talavera lo necesita, sino porque nos parece fundamental para el desarrollo económico de la provincia y de la región.

P. Hablando de comunicaciones, la apertura del Hospital Universitario de Toledo ha supuesto que el barrio de Santa María de Benquerencia sea el más congestionado de la ciudad. Una de las salidas planteadas es el puente que uniría este barrio con Azucaica. ¿Cuál es la solución?

R. Hay que partir de la base de la gran falta de previsión de los gobiernos socialistas en Toledo y Castilla-La Mancha cuando llevaron a cabo el cambio de hospital sin contar con que tenía que estar acompañado de unas infraestructuras de comunicación. Hemos oído al señor Page decir que va a abrir un vial desde Las Nieves, que iba a continuar la circunvalación de la ciudad de Toledo o que en 2012 iba a estar hecho el puente entre Azucaica y el Polígono cuando todavía no estaba previsto ni el traslado del Hospital. Una historia de promesas incumplidas por parte del PSOE.

"El puente Polígono-Azucaica planteado por Velázquez es compatible con el de la A-40"

P. Hace poco, Carlos Velázquez avanzó su idea de tomar la iniciativa con la construcción de ese puente entre Azucaica y el Polígono.

R. Así es. Lo que se ha planteado el alcalde es solucionar el problema del tráfico y de los atascos a través de una competencia nuestra, estableciendo un vial entre dos barrios de nuestra ciudad.

P. A la misma vez, hay un proyecto para conectar estos barrios dentro del proyecto del tramo de la A-40 va a unir Toledo y Ocaña. ¿Son compatibles?

R. Perfectamente. El vial que nosotros proponemos es mucho más cercano a Santa Bárbara y el Polígono, por decirlo de alguna manera, mientras que el de la A-40 se proyecta en una situación mucho más avanzada.

Javier Longobardo

P. Otra parte de la provincia especialmente tensionada por el tráfico es la A-42 en Illescas. Desde su partido han pedido la creación de un tercer carril difícil de ejecutar para el Ministerio. ¿Cómo se puede solucionar este problema que afecta todos los días a muchas personas?

R. Cuando los ciudadanos exigen soluciones, el planteamiento no puede ser que es difícil de ejecutar, sino cómo abordarlo. Puede ser más difícil o más fácil. No creo que sea más difícil que hacer el sistema de puentes de la carretera de la A-3, por ponerle un ejemplo. A determinadas horas y en determinados tramos hay aglomeraciones, por lo que se tiene que analizar cómo se posibilita ese tercer carril. No creo que sea tan difícil cuando al lado hay otra autopista cuya construcción no supuso ningún problema.

