Tita García Élez presenta su candidatura a la Alcaldía de Talavera: "Que nadie nos pare"

La alcaldesa de Talavera de la Reina y candidata a la Alcaldía por el PSOE, Tita García-Élez, ha presentado este martes su candidatura en el Museo Ruiz de Luna, donde ya se presentó en 2019 como candidata. Allí ha estado acompañada por la corporación municipal del PSOE, exalcaldes de la ciudad como José Francisco Rivas y la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, además de familiares y amigos.

"Soy Tita García, la de siempre, vuestra vecina, pero ante todo soy talaverana. Quiero deciros que volveré a ser alcaldesa de Talavera porque la ciudad late con fuerza. Que nadie nos pare".

Logros en Talavera

Según EFE, Tita García ha enumerado los logros que ha conseguido en los últimos cuatro años, como la recuperación del patrimonio "poniéndolo a disposición de los ciudadanos" o los 36,7 millones de los Fondos Europeos, "la mayor inversión que ha recibido la localidad, los cuales se han ganado con la presentación de proyectos y no han regalado".

"La ciudad ha avanzado en esta legislatura más que en los últimos 10 años en infraestructuras", recordando la llegada de 150 empresas y los más de 1.500 habitantes más en la ciudad. Asimismo, ha puesto en valor la llegada de empresas como HP en menos de ocho semanas lo que supone que en Talavera de la Reina "no solo el talento se retiene, sino que se ha producido el retorno del talento".

Para García Élez "ha sido una legislatura dura y difícil, posiblemente la peor de la historia" debido a la pandemia de covid-19.

Asimismo, ha criticado a la oposición, tachando de "rancio y agorero" el discurso que están dando de cara a las elecciones del 28 de mayo, pues "demuestra que no viven en Talavera porque los datos son los que son y hay que reconocerlo". "No acepto lecciones de aquellos que no hicieron nada por la ciudad. Si no se aporta, que se aparten".

"Seguimos apostado por la ciudad, porque funciona y late con fuerza por el cambio de modelo productivo. Talavera es una ciudad de primera, por eso hoy me vuelvo a comprometer con la ciudad, sin milagros con trabajo, trabajo y trabajo, con lealtad con las administraciones, con corazón, con proyecto, con ilusión y ganas de continuar".

"Giro de 180 grados"

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha destacado el "giro de 180 grados en la gestión municipal y el cambio de Talavera de la Reina desde 2019, donde entre otras cosas unas 2.500 personas han conseguido un empleo".

Por último, ha puesto en valor las cualidades políticas de la actual regidora talaverana "que la harían conseguir cualquier cargo político, pero su aspiración y su compromiso era con Talavera de la Reina y con su gente, consiguiendo hacer de la ciudad un referente en tecnología, algo que es difícil".

