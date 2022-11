Premios 'Recaredo Rey' para los que contribuyen al desarrollo de Toledo

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico y Azucaica de Toledo ha otorgado en la tarde-noche de este miércoles sus tradicionales premios 'Recaredo Rey' con los que reconocen la labor de personas, entidades e instituciones a favor de la ciudad y la sociedad toledana.

En esta ocasión, los galardones han recaído en el reto solidario 'Kilómetros contra el Silencio', la Fundación Kronos, la doctora María Hernández, Marsodeto, el grupo toledano Candela y Son y Tomás Ruiz Portales, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano', que ha sido nombrado socio de honor de la Coordinadora.

Al frente de una nutrida representación de la Corporación municipal, ha estado la alcaldesa Milagros Tolón quien ha agradecido a los premiados su contribución "a ese Toledo inclusivo, accesible y participativo que estamos formando y que tiene como meta ofrecer oportunidades de desarrollo y prosperidad a todos los toledanos y toledanas, también a los colectivos más vulnerables o con capacidades especiales," según ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

Y es que, tal y como ha apuntado la primera edil en su alocución, "no podemos hablar de una sociedad moderna, justa e inclusiva si no tenemos en cuenta a las personas en riesgo de exclusión social o si obviamos el talento de las personas con capacidades diferentes, ya que no estaríamos utilizando todo nuestro potencial para lograr el bien común".

Por ello, ha defendido que estos premios ponen de manifiesto, desde hace ya más de 20 años, "uno de los valores que hacen más fuerte a Toledo y que conforma un pilar fundamental de nuestra tradición histórica como es la solidaridad" en el marco del reconocimiento a la labor de aquellas personas "que día a día demuestran su compromiso con la ciudad de Toledo y el bienestar común".

Tomás Ruiz, nuevo socio de honor de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico y Azucaica.

Todas ellas, ha expresado, conforman el gran tejido asociativo y humano de la ciudad, del que "estoy muy orgullosa" y que "nos permite llegar donde no llegamos las administraciones públicas", precisamente en un momento en el que Toledo deja atrás "uno de los episodios más complejos de nuestra historia reciente", ha asegurado la alcaldesa, apuntando a la "renovada ilusión y esperanza" con la que la ciudad ha demostrado "unidad, cooperación y compromiso social para salir adelante".

En cuanto a los premiados, ha apuntado que 'Kilómetros contra el Silencio' es "un reto deportivo y benéfico" para ayudar a Cáritas en su programa de atención y acompañamiento a las víctimas de la violencia machista; la Fundación Kronos "trabaja en el bienestar de los niños y niñas con cáncer", investigando y proporcionando recursos para facilitar su estancia en el hospital; la doctora María Hernández es "una profesional reconocida por su trabajo en la rehabilitación de pacientes con COVID"; y Marsodeto, la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo, "cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la inclusión y la integración social".

Premio al grupo Candela y Son.

Junto a ellos, Candela y Son es "un conjunto que divierte, entretiene y también comprometido con las causas sociales, como la guerra de Ucrania", y Tomás Portales Ruiz, nuevo socio de Honor de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico y Azucaica, representa "un referente del movimiento vecinal en nuestra ciudad", según la alcaldesa.

La contribución de todos a través de la solidaridad y de todo su potencial para lograr el bien común es motivo de reconocimiento y así lo ha puesto de manifiesto Tolón en su discurso.

Esfuerzo municipal

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico y Azucaica, Mari Luz Santos, ha felicitado a los premiados y al Ayuntamiento por "el apoyo y ayuda que siempre nos presta", especialmente en el caso de la alcaldesa, Milagros Tolón, "por su cariño y colaboración, escuchando siempre las propuestas que realizamos desde la coordinadora", así como a su equipo "por el esfuerzo que está realizando en dar respuesta a las inquietudes que tenemos tanto en el Casco como en Azucaica".

Santos ha citado algunas de las actuaciones más importantes desarrolladas en el Casco como ha sido la remodelación de la calle Comercio, Reyes Católicos, la calle Cristo de la Luz y la calle de la Plata, que están en obras, o la plaza de Azucaica, recientemente inaugurada.

Este acto, celebrado en el Centro Cultural San Marcos, ha culminado con la actuación del grupo Candela y Son y el canto, por parte de todos los asistentes, del himno a Toledo.

