Toledo ofrece ayudas de 400 euros para cubrir los gastos de la vivienda: ya se pueden solicitar

El Ayuntamiento de Toledo va a conceder ayudas para que 125 familias de la ciudad puedan sufragar los gastos de suministro de la vivienda habitual, como la luz, el agua o el gas. Ascienden a 400 euros y se pueden solicitar a partir de este mismo viernes.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Ana Belén Abellán, que ha explicado que esta ayuda cuenta con una partida total de 50.000 euros y servirá para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas derivadas de la actual crisis energética.

"Queremos aportar y contribuir a paliar las dificultades de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad", ha afirmado la edil, que ha indicado que esta partida se suma a las ayudas de emergencia social que este ejercicio cuentan con 195.000 euros.

Plazo y requisitos

Los interesados deberán solicitarlas hasta el día 25 de este mes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Toledo o de manera presencial en las oficinas de atención al ciudadano ubicadas en los centros cívicos de Buenavista, Santa Bárbara y el Polígono, así como en el propio Consistorio.

Los requisitos para obtener la ayuda son estar empadronado en la ciudad con anterioridad al día 1 de enero de 2022, ser propietarias, arrendatarias, usufructuarias de la vivienda objeto de la ayuda y no ser a la vez titulares de una segunda vivienda, así como no superar su renta mensual/anual o en su caso la renta per cápita el 1,2 veces el IPREM y presentar la solicitud en plazo previsto.



Los destinatarios de esta ayuda son pensionistas integrados en el Sistema Público de Pensiones, personas en situación de desempleo que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Regional de Empleo, personas afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE) en 2022, menores de 30 años que constituyan una unidad familiar independiente, familias monoparentales con hijos y/o hijas menores a su cargo, personas con discapacidad igual o superior al 33 % y víctimas de violencia de género.

