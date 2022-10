Unos 300 familiares, amigos y vecinos de Lorenzo, el joven de 21 años apuñalado mortalmente hace un año en el barrio toledano del Polígono, se han concentrado esta tarde en el Paseo Federico García Lorca de Toledo, para pedir justicia para el asesinado y que no cese la investigación hasta detener al autor del crimen.

En declaraciones a los periodistas, durante la concentración, el padre de la víctima ha afirmado desconocer cómo van las pesquisas policiales, al encontrarse la investigación bajo, pero ha urgido a que no cese porque "yo tengo más de 70 años y puedo morir y antes me gustaría saber que se ha detenido al criminal", ha aseverado, según informa Efe.

Pese a que la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha asegurado en varias ocasiones que la investigación sigue abierta, el padre de Lorenzo ha afirmado que "no sabemos si está abierta o en el cajón" y ha hecho hincapié en que "el caso no está en Toledo, está en Madrid, que tiene más de 20 millones de habitantes", y se ha preguntado "hasta cuándo tengo que esperar yo para que descubran al criminal".

El ADN del criminal

En relación a la aparición de algunos elementos como una máscara o un machete, el progenitor de Lorenzo ha dicho que eso no se puede aceptar como prueba, "es necesario conocer el ADN del criminal que lo tienen por el sudor de la mano, de la máscara o del machete, pero esto ya veremos qué dicen los hombres inteligentes de la Policía Nacional", ha aseverado.

Por su parte, Álvaro García, el amigo con quien se encontraba Lorenzo el 31 de octubre en el Parque Lineal del Polígono en el momento en que fue apuñalado durante un robo con violencia, ha señalado que, un año después, "estamos aquí porque queríamos a Lorenzo, queremos apoyar a su familia y que este tema no se olvide, darle visibilidad, es lo mínimo que podemos hacer".

Ha comentado también que, pese a haber pasado también por el trance de ese robo violento, él no se considera una víctima y solo puede darle las gracias a su amigo "por estar aquí", al tiempo que se siente "en deuda con su familia" y "siempre que me requieran yo estaré ahí para cualquier cosa que necesiten".

Álvaro se ha mostrado esperanzado en que finalmente se encuentre al criminal de su amigo, aunque ha admitido que, durante todo este tiempo, ha pensado "mucho" y cree que, por las características del caso, es muy complicado".

Colaborar con la Policía

No obstante, seguirá colaborando con la Policía cuantas veces sea necesario y, preguntado si siente miedo, ha señalado que la "aprehensión a salir de noche" que, en un principio, pudo sentir, ya la ha superado, "porque aunque aquello cambió muchas cosas, no me puede cambiar la vida", ha aseverado.

Tras la concentración, a la que ha asistido el concejal de Educación de Toledo, Teo García, en representación del Ayuntamiento, los asistentes se han desplazado hasta el Parque Líneal, lugar en el que Lorenzo fue brutalmente agredido y donde se ha improvisado un altar con flores y fotos suyas.

El joven encontró la muerte en ese parque sobre las 02:30 horas del 31 de octubre de 2021 por las heridas de arma blanca que recibió de su agresor, durante un robo con violencia, en el que la víctima solo llevaba diez euros encima.

Sigue los temas que te interesan