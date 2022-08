Todas las limpiadoras del Hospital de Toledo cobrarán al fin lo mismo

El sindicato CCOO ha informado este viernes de que todas las trabajadoras de la limpieza del Hospital Universitario de Toledo tendrán el mismo reconocimiento de categoría profesional y percibirán las mismas retribuciones por los mismos conceptos salariales.



En nota de prensa, la organización sindical ha señalado que ésta ha sido una exigencia desde que el nuevo hospital de la capital castellanomanchega empezase a funcionar a finales del pasado año, y que ahora la Inspección de Trabajo ha atendido la denuncia de CCOO y ha ordenado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) 'Limpieza Hospital Toledo 2' que equipare la situación de estas trabajadoras.



De esta manera, la UTE tiene que reconocer la categoría de 'peón especializado' y abonar los pluses y complementos salariales que les corresponden a las 36 trabajadoras a las que hasta ahora mantenía ajenas al convenio colectivo de aplicación, el provincial de Limpieza de Edificios y Locales.



Asimismo, tendrá que pagarles los atrasos y saldar las deudas acumuladas con la Seguridad Social.



Según CCOO, la UTE creó una doble plantilla, con diferentes derechos y salarios, de tal forma que a unas les pagaba el plus penoso, peligroso y tóxico que establece el convenio colectivo para las personas que se ocupan de la limpieza de establecimientos sanitarios, y a las otras no.



Con todo, el sindicato ha advertido de que la UTE sigue incumpliendo el convenio colectivo de aplicación no solo con estas 36 trabajadoras, sino con todas las personas que integran su plantilla, a las que "obliga a desarrollar tareas y funciones ajenas a las establecidas para la categoría de peón especializado". Además les aplica una distribución de jornadas y descansos con la que les hace trabajar hasta siete y ocho días consecutivos.

