Illán de Vacas denuncia la falta de apoyo y ayuda por parte de la Diputación de Toledo

El alcalde de Illán de Vacas, Javier Bollain, ha vuelto ha denunciar la falta de apoyo y ayuda por parte de la Diputación de Toledo a este municipio toledano, el más pequeño de España. Un Ayuntamiento que no puede realizar las gestiones municipales más básicas, no sólo por la falta de un secretario municipal, sino porque además no tiene acceso a los programas informáticos necesarios para cosas tan sencillas como empadronar a nuevos vecinos.

Así se lo ha explicado al portavoz del Grupo Popular de la Diputación, Manuel Fernández, al que le ha trasladado la sensación de indefensión de los vecinos del pueblo, que "parece no importar a los gobiernos del PSOE" y de la que, sin embargo, si se ha hecho eco una campaña de la marca de automóviles Hyundai, protagonizada por los vecinos del pueblo y el conocido aventurero español, Jesús Calleja".

Bollain ha explicado los incontables problemas que esta "situación de abandon"o acarrea a Illán, que tampoco puede entregar información obligatoria de la que deben dar cuenta todos los municipios, "sin que hasta ahora se les haya dado ningún tipo de solución". Él mismo, según ha indicado, se puso en contacto con el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, donde "solo le aseguraron que no se habían instalado los programas porque cuando se llamó a los ayuntamientos nadie había atendido el teléfono que ellos tenían, un número que nada tenía que ver con el Ayuntamiento y donde, por tanto, era imposible localizarle".

Puertas cerradas para este pequeño municipio

“No se trata de una negligencia por parte de este ayuntamiento y, por tanto, no entiendo por qué no se nos da una solución”, ha manifestado el regidor municipal, quien ha lamentado que “desde hace un mes ni me cogen el teléfono ni me devuelven las llamadas, pese a que tienen mi número”.

En este sentido, ha asegurado que “lo único que pedimos es que nos den una solución, que nos digan qué tenemos que hacer, con quién tenemos que contactar para que, por lo menos, se nos instalen los programas que todos los pueblos tienen”. “No se puede hablar de apostar por el mundo rural y de cuidar a los pequeños municipios, para que luego solo nos encontremos con puertas cerradas y que no se nos solucionen ni los problemas más sencillos”, ha añadido.

"Abandono" al mundo rural

Por su parte, Manuel Fernández ha asegurado que “ésta es solo una muestra más del abandono al que están sometidos los pequeños municipios de nuestra provincia por parte de los gobiernos socialistas de la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha y España”, como si, lejos de las declaraciones públicas, “la realidad fuera que lo que quieren hacer es eliminar un pueblo, dejar que desaparezca”.

Algo que, en su opinión, “queda patente también en esta temporada de verano, cuando los incendios se ceban con nuestras zonas rurales, mientras los responsables socialistas miran para otro lado”. “No es solo cuestión de limpiar un poco los montes, hay que labrar las tierras, hay que tener ganado que limpia el monte y el campo y hay que tomar medidas preventivas efectivas, porque si abandonamos nuestro mundo rural, desaparecerán nuestros pueblos”, ha advertido.

Por último, ha mostrado todo el apoyo del PP a Illán de Vacas y a todos los pequeños municipios con los que cuenta esta provincia. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, como hemos hecho siempre, para que nuestros pueblos tengan las herramientas que necesitan para luchar contra la despoblación, fijar población y tener un futuro de oportunidades”, ha resaltado Fernández, asegurando que, “sino lo hacen los gobiernos del PSOE, lo harán los del PP cuando los ciudadanos nos den su confianza en las próximas elecciones”.

