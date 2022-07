Nuevo golpe judicial al exjuez de Talavera Fernando Presencia al imputar a cuatro colaboradores

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha citado a declarar el 13 y 15 de septiembre como imputados a cuatro presuntos colaboradores en las denuncias interpuestas por el exjuez de la localidad toledana de Talavera de la Reina Fernando Presencia, investigado por calumniar a través de ellas a altos cargos del Gobierno, a fiscales y a magistrados.

Tres de ellos, Alberto Royuela, Álvaro Arteaga y Juan Martínez Grasa, están relacionados en un informe de la UDEF con denuncias interpuestas ante la Policía Nacional en colaboración con Presencia sobre presuntas cuentas millonarias de altos cargos en el extranjero, según expone el magistrado en el auto en el que les llama a declarar y al que ha tenido acceso Efe.

El cuarto investigado, Santiago Royuela, se habría dedicado a difundir esas denuncias a través de su canal personal en YouTube, dedicado al llamado "Expediente Royuela". Está considerado además el precursor del canal de ACODAP, la asociación que preside el juez inhabilitado y desde las que lanza sus ataques contra altos cargos en forma de denuncias.

Según la UDEF, desde su canal personal y desde el 20 de julio de 2019, ha subido 1.006 vídeos y cuenta actualmente con 53.200 suscriptores.

Vídeos

Entre los títulos de los vídeos se encuentran referencias específicas a “ACODAP” (7 vídeos), “Presencia” (46 vídeos) “Juez Presencia” (22 vídeos) o “Fernando Presencia” (17 vídeos).

El informe destaca en particular uno subido el 16 de enero de 2021, el mismo día que se crea el canal “ACODAP NOTICIAS”. En él Santiago Royuela Samit manifiesta: “hoy es para anunciaros que desde la asociación ACODAP se ha decidido abrir un canal de YouTube que sea específico para ellos, que sea para la asociación ACODAP (…) yo he hablado con su presidente, el juez Fernando Presencia, y he dicho que yo mismo se lo tramitaba, entonces he abierto el canal de YouTube “ACODAP NOTICIAS”.

Por ello ahora el juez ha librado un mandamiento judicial al proveedor de servicios “GOOGLE IRELAND LIMITED”, con sede en Dublín, para que proceda al bloqueo y al borrado íntegro de los canales de YouTube “ACODAP NOTICIAS” y “Santiago Royuela Samit”.

Esta decisión de suma a la Orden Europea de Investigación que Gadea acordó dirigir a Francia a finales de junio para el bloqueo del dominio I/P de la web de Presencia y que está ubicado en el país galo.

De forma inmediata

Debido a que aún se está a la espera del resultado de esa solicitud a la autoridades francesas, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 ha decidido actuar "de forma inmediata" para impedir el acceso a la página acodap.org.

Así, en este mismo auto, acuerda dirigirse a los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones -acceso a Internet- en España para que adopten "las medidas técnicas oportunas para dejar fuera de línea el dominio acodap.org".

Gadea ha pedido también a los Juzgados de Talavera de la Reina que remitan los procedimientos que tengan abiertos a raíz de las denuncias presentadas por ACODAP para acumularlas a esta causa, "con ofrecimiento de acciones a los perjudicados".

Fernando Presencia cuenta con dos condenas a diez años de inhabilitación cada una por prevaricación judicial al haber favorecido a dos amigos, uno acusado de atropellar a un peatón y darse a la fuga y otro de estafa. Fue también condenado por calumniar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

