No pagó más de 15.700 euros de una boda en Toledo pero el fiscal pide la absolución

La Audiencia Provincial de Toledo acoge este miércoles un juicio contra una persona acusada de no pagar más de 15.700 euros de una boda, pero para quien el fiscal solicita la absolución al no apreciar delito penal.

Según el escrito del fiscal, consultado por Efe, el 20 de agosto de 2011 una sociedad mercantil prestó un servicio de boda contratado por la persona acusada para ese día, cuyo importe ascendía a 15.784,16 euros.

Sin embargo, esta persona no abonó de manera voluntaria la cantidad y en 2013 el establecimiento interpuso un procedimiento monitorio de reclamación de la cantidad adeudada del que se hizo cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Illescas, que decretó el embargo de la nómina de la persona que había contratado el servicio.

No obstante, la persona procesada solicitó el levantamiento del embargo con la comunicación previa a la solicitud de concurso de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, por lo que se procedió a levantar el embargo, tal y como prescribe la Ley Concursal.

El fiscal ha considerado que estos hechos no son constitutivos de infracción penal y que, sin delito, no hay autor y no hay pena, por lo que pide la absolución de la persona acusada.

