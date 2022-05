El Consejo Local de la Mujer califica de "intolerable" el acoso sufrido por una joven en Toledo

El Consejo Local de la Mujer ha condenado este jueves el acoso denunciado públicamente por parte de una joven de Toledo que la pasada semana fue perseguida por un hombre que iba a bordo de una bicicleta, tal y como mostró en Twitter y explicó a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Ante este suceso ocurrido a plena luz del día en las calles del barrio de Palomarejos, el Consejo Local de la Mujer ha trasladado su "rotunda condena" al acoso denunciado, insistiendo en que este tipo de comportamientos "también es una forma de acoso sexual que violenta y produce una gran situación de estrés y pánico". Por ello, se ha puesto a disposición de todas las mujeres que se sientan "acosadas o amenazadas".

Mientras la joven caminaba, otro chico montado en una bicicleta se dirigía insistentemente a ella con distintas peticiones y propuestas, sin importarle que le dijese repetidas veces y de forma tajante "déjame", "no quiero" o "no te voy a dar nada".

"Me han dicho que en lugar de grabarlo podría haber avisado a otra persona de la calle, pero la verdad es que no me salió. Decidí grabar porque no había mucha gente y porque no sabía qué hacer en ese momento. Tenía miedo", explicó a este periódico.

Además, el Consejo Local de la Mujer también se ha referido a otros sucesos similares que han tenido lugar en distintos puntos de la geografía española y que nuevamente han tenido como víctimas de la lacra machista a mujeres. Por ello, han pedido "una vez más, el fin de comportamientos cavernarios intolerables que no pueden ser pasados por alto".

Autobús del amor

Por último, el Consejo Local de la Mujer ha lamentado también que la provincia acoja una nueva edición de 'El autobús del amor', prevista para este sábado 14 de mayo en Carranque.

El organismo asegura que "si bien hasta la fecha venía celebrándose solo con mujeres y bajo la denominación de la 'Caravana del amor', este año mantiene su estética rancia, retrógrada y sexista con un cartel en el que las mujeres vuelven a ser el reclamo de esta cita abierta a hombres y mujeres.

