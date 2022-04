Milagros Tolón, tras una dura etapa, pronuncia su discurso más emotivo como alcaldesa de Toledo

Milagros Tolón ha sacado este jueves a relucir la faceta más humana de la política pronunciando el que posiblemente sea su discurso más emotivo como alcaldesa de Toledo. La socialista, al comienzo de la sesión, se ha dirigido este jueves al Pleno del Ayuntamiento toledano para agradecer públicamente a los concejales Esteban Paños y Teo García la "lección de vida" que han dado superando dos momentos muy complicados de salud.

"Han sido días de mucha incertidumbre, de mucha preocupación. Decías que no sabías en qué lado ibas a caer, pero has caído en el lado de la vida. Te damos todo nuestro apoyo y nuestro cariño". Con estás palabras, además de con el aplauso de todos los presentes en el salón de plenos, Tolón ha dado la bienvenida al portavoz municipal de Ciudadanos, Esteban Paños, que se ha reincorporado a la vida política después de superar un cáncer de páncreas que le ha tenido varios meses de baja médica.

"Pese a la quimioterapia, has estado pendiente siempre de la ciudad de Toledo y has tenido una sonrisa en tus peores momentos para responder el teléfono. Quiero, por tanto, decirte que gracias. Nos has dado una lección de vida", ha añadido Tolón dirigiéndose al concejal de la formación liberal.

Hoy la alcaldesa @milagrostolon ha comenzado el Pleno del @toledoayto celebrando la vuelta de @EstebanPanos_Cs tras afrontar una dura enfermedad y ha agradecido la "lección de vida" que junto a @TeoGarciP han ofrecido a la Corporación. "Nos sentimos orgullosos de vosotros". pic.twitter.com/BadVvuJdJx — Grupo Municipal Socialista Toledo (@psoe_toledoayto) April 28, 2022

Desvelos junto a Claudia Alonso

Pero la alcaldesa ha ido más allá y ha aprovechado la oportunidad para desvelar que la complicada situación de salud por la que ha atravesado Esteban Paños ha facilitado su acercamiento con una de sus grandes adversarias políticas, la concejal del PP Claudia Alonso, que hasta el pasado mes de noviembre fue portavoz municipal de los 'populares' y que en las elecciones municipales de 2019 fue candidata a la Alcaldía.

"A mí, particularmente, tu enfermedad me ha enseñado a conocer mejor a las personas. Me ha hecho conocer más a la exportavoz del PP, que ha estado muy pendiente. Han sido muchos los desvelos. Ella y yo hemos encontrado esa faceta humana que la política, muchas veces, lo que hace es esconder", ha asegurado Tolón.

Por último, la alcaldesa ha dicho sentirse orgullosa de Teo García, concejal de Cultura, al que ha dado la enhorabuena porque "también ha superado un momento difícil, mucho más corto y mucho más leve (que el de Esteban Paños), pero muy intenso".

"No nos deis más sustos, por favor. Estáis dando una lección de vida. Lo importante son las personas; los puestos pasan", ha finalizado Tolón.

