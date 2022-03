Acusan a una alcaldesa de Toledo de insultar a vecinos en Facebook con un perfil falso

Matías González es la persona más buscada de Ventas de Retamosa (Toledo). Este vecino, al que en realidad nadie conoce, empezó a tomar relevancia en el pueblo por insultar en Facebook a partir de 2020 a todo aquel que criticaba a la alcaldesa Ana Gómez, del partido independiente Agrupación Pueblo de Las Ventas (APV).

Pues bien, la noticia ha saltado cuando una vecina ha descubierto que detrás de este perfil podría encontrarse la propia alcaldesa, quien al más puro estilo del streamer 'ElXocas', estaría haciendo uso de la cuenta para cargar contra sus detractores. El diario El País relata cómo esta vecina mandó una solicitud de amistad a Matías, poco proclive a tener amigos en esta red social. Sin embargo, en esta ocasión sí aceptó, lo que dio paso a que la 'nueva amiga' pudiese comprobar que el teléfono móvil asociado a esta cuenta era el de la alcaldesa.

El asunto fue tratado en un pleno extraordinario donde Gómez negó estar detrás del perfil falso. La primer edil se defendió de las acusaciones aduciendo que asociar su teléfono al perfil es "algo fácilmente manejable" y que ya lo ha denunciado a la red social. No obstante, afirmó que no llevará el caso a la Justicia porque no cree que tenga demasiado recorrido.

Insulto a una concejal de Vox

Pero ésta no es la primera vez que Ana Gómez se ve salpicada por un asunto que tiene que ver con las redes sociales. En mayo de 2021, el Grupo Municipal de Vox denunció que la cuenta oficial de Facebook del Consistorio toledano había sido utilizada para insultar a la concejal del partido María de los Ángeles Rincón, a quien en un comentario en esta red social aseguraba que tenía sólo una neurona.

