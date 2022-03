El toledano Vicente Tirado comunica al Congreso que va a trabajar en el sector privado

El parlamentario toledano Vicente Tirado, del PP, ha comunicado al Congreso de los Diputados su intención de facturar como abogado en el sector privado, concretamente como miembro del Consejo Asesor de pfsLegal.

El Pleno del Congreso tiene previsto autorizarle este jueves esta nueva actividad laboral a Tirado siempre que no cobre nada del sector público, algo que sería incompatible con su labor como diputado en la Cámara Baja.

Pero el también ex presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y ex secretario general del PP castellano-manchego no es el único parlamentario que ha comunicado que realizará actividades privadas. Son cerca de una veintena de diputados a los que se va a permitir compaginar su labor parlamentaria con el ejercicio de la abogacía o la docencia, con su participación en empresas o tertulias o con la producción literaria, siempre que no perciban retribuciones públicas.

Una dedicación absoluta... con margen

Pese a que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) habla de "dedicación absoluta" a la labor parlamentaria, el Congreso tiene margen para autorizar tareas extraparlamentarias. En su primer informe relativo a quienes lograron acta en noviembre de 2019, la Cámara autorizó a una quinta parte de sus señorías a compatibilizar su escaño con el ejercicio de su actividad profesional o con la gestión de sociedades de distinto tipo, además de 35 diputados que ocupan cargos municipales (12 alcaldes y 23 concejales).

Después se aprobó una segunda tanda de compatibilidades para quienes se incorporaron posteriormente al Congreso o actualizaron sus actividades y ahora llega al Pleno el tercer informe, que afecta a un total de 18 diputados. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, concede la compatibilidad para labores de distinto tipo a siete diputados del PSOE, cinco del PP, cuatro de Unidas Podemos y dos de Ciudadanos.

