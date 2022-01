'Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou' recurrirá al Supremo tras la sentencia del TSJCM

El movimiento 'Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou' ha anunciado que este mismo viernes presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que desestimó un recurso contra la aprobación del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque histórico.

En rueda de prensa, representantes de cuatro de las cinco organizaciones que conforman este movimiento han explicado los motivos que les han llevado a decidir acudir al Supremo y que pasan por que "no cabe ninguna duda de que hay argumentos jurídicos sobrados" y porque creen que pueden asumir económicamente el coste del proceso, ha señalado Miguel Ángel Hernández, miembro de Ecologistas en Acción de Toledo.

En este sentido, ha opinado que la sentencia del TSJCM "no ha estado acertada" y, aunque si bien la respetan, consideran que tienen el legítimo derecho de confiar en que otro tribunal puede pronunciarse desde una perspectiva diferente.

Sin embargo, los argumentos jurídicos que esgrimen en el recurso ante el Supremo son los mismos que los del recurso ante el TSJCM, relativos a la posible inconstitucionalidad de la norma que ha dado pie a la aprobación del PSI, a la falta de justificación para instalar el proyecto en un suelo protegido y la modificación notoria que supone en el paisaje, y a la cuestión ambiental en el sentido de que "se tendrían que haber analizado de forma objetiva las distintas alternativas de emplazamiento", ha precisado Hernández.

Asimismo, entre los argumentos también está el relacionado con el impacto medioambiental del parque histórico ya que, según este movimiento, provoca "un daño irreversible en el paisaje, la flora y la fauna" del territorio; y con la autorización dada a Puy du Fou para utilizar agua de abastecimiento urbano de Toledo a pesar de ser una instalación de uso recreativo.

En este punto, Hernández ha puntualizado que hay un argumento jurídico que decae de un recurso a otro como es el del cuestionamiento sobre la legalidad de autorizar o no fuegos artificiales en el recinto, incluso en épocas de alto riesgo de incendio, porque el Supremo solo se pronuncia sobre legislación estatal y no es la competente en este sentido, lo que no significa, ha recalcado, que no busquen otras alternativas para continuar denunciando esta situación.

Parte económica

En cuanto a la parte económica, el portavoz de Ecologistas ha lamentado las costas "desproporcionadas" impuestas por el TSJCM, que ascienden a 18.150 euros, por lo que las distintas organizaciones -Ecologistas, STAS, las asociaciones de vecinos 'El Tajo' y 'La Voz del Barrio' y EQUO- han tenido que evaluar si podían seguir adelante con el proceso y finalmente han decidido que sí, con el consiguiente "riesgo de quiebra económica", por lo que han invitado a sumarse a otras organizaciones que puedan aportar también en el plano económico.

El objetivo, ha remarcado, es que el Tribunal Supremo declare nulo de pleno derecho el Proyecto de Singular Interés de Puy du Fou, a lo que el representante de STAS Gustavo Fabra ha añadido, a preguntas de los periodistas, que no descartan acudir a Europa si el Supremo desestima o no se pronuncia a favor de sus pretensiones.

"Queremos agotar ese derecho porque creemos que hay mucho en juego como para retirarnos ahora", han subrayado.

De otro lado, preguntados por el uso que se está haciendo de las instalaciones del parque para otras actividades de tipo cultural o empresarial, los portavoces de 'Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou' han apuntado que habría que preguntar a los empresarios de Toledo qué opinan sobre este asunto, al tiempo que han recordado que ya alertaron de que se podría producir una "competencia desleal", han concluido.

