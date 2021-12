Finaliza la campaña 'Música por el Tajo' con 25.000 euros recaudados y el apoyo de 38 artistas

La Real Fundación de Toledo ha agradecido enormemente este lunes a todos los que con su apoyo harán posible la edición del disco Música por el Tajo y su presentación en un festival en junio de 2022, fecha en la que se cumplirán cincuenta años de la prohibición oficial del baño en el río Tajo a su paso por Toledo.

Este domingo se han cumplido 40 días desde que la Real Fundación de Toledo pusiera en marcha la campaña de micromecenzago 'Música por el tajo, 50 años sin nuestro río' para la producción de un disco en el que los músicos de Toledo volcarán sus sentimientos ante la dramática situación que padece el río. Este, que comenzó con la participación de 18 artistas de la ciudad, a lo largo de estas semanas ha recibido el apoyo de múltiples músicos de toda la provincia que de manera desinteresada participarán en este doble CD para acoger las creaciones de 38 grupos y solistas. Músicas de estilos muy diferentes, lo que dará una riqueza y diversidad preciosa al disco.

Músicos que participan

Estos son los músicos que compondrán Música por el Tajo: Veintiuno, María Toledo, Julián Maeso, Ana Alcaide, Alberto Torres, Javier Ulises Illán, Mosquera Celtic Band, Pilar Moxó, El Pecho de Andy, Lucía Santiago, Titular Mads, May, Ethnos Atramo, Almez, Kike Calzada, Los Hidrocálidos, Bajo Cuerda, Juan Luzardo, Coronel Lynch, Lobos Negros, John Duer & The Blues Freaks, Alfredo Copeiro, Yoikol, Triple J Band, The GTO’s, Estrella Fugaz, La Mujer Árbol, Riflix, El Quejío, Nocturnia, Canela&Cía, Niebla, Fernando Bernácer, Miguel Montana, Aljibe, Eva Medina, José Ángel Pérez y Balkan Bomba.

Según ha informado la Real Fundación, la respuesta de la ciudadanía ha superado expectativas y demostrado, una vez más, que la situación del río Tajo sí que importa y que es necesario actuar para frenar su degradación y, aún más, conseguir su recuperación.

Gran apoyo empresarial

Pero no sólo ha sido un movimiento ciudadano, ya que la campaña concluye con el importante apoyo de empresarios de la ciudad. El Grupo Vive Toledo se convirtió en patrocinador principal con su aportación de 10.000 euros; Producciones Múltiple será el patrocinador técnico, con 5.000 euros, y se unieron al proyecto como empresas colaboradoras Qualery Culture, Street and Soul, Rutas de Toledo, La Botica Inmobiliaria y Fly Toledo con una contribución de 500 euros.

El dinero recaudado se destinará a la grabación de las canciones, la edición del disco y la organización del festival de presentación en junio de 2022, siempre con el objetivo de concienciar a la sociedad de la degradación del río Tajo y la necesidad de revertir esta situación.

