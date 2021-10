Alarde de modernidad de la Catedral de Toledo, que defiende el sugerente videoclip de C. Tangana

La Iglesia de Toledo, en un inaudito alarde de modernidad, ha reaccionado ante el revolucionario estreno del videoclip de 'Ateo', la última canción del artista madrileño C. Tangana junto a la cantante argentina Nathy Peluso, defendiendo que se permitió su grabación en el interior de la Catedral toledana "porque presenta la historia de una conversión mediante el amor humano".

A juicio del deán, Juan Miguel Ferrer, que ha emitido un comunicado "ante las reacciones provocadas por la publicación" del sugerente y polémico videoclip, la letra de la canción "es precisa" para defender su bondadosa teoría de la conversión al catolicismo: "Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo". Pero no hace referencia a otras estrofas mucho más carnales en las que se dice, por ejemplo, "quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara, y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama".

Además, el máximo responsable del templo toledano no parece sentirse incómodo por el hecho de que C. Tangana y Nathy Peluso bailen sensualmente bachata en la Catedral o que, en uno de los pasos, 'El Madrileño' agarre de la melena a su compañera y le propine un tirón con una fuerte carga sexual. "Es cierto que el video utiliza un lenguaje visual provocador, pero no afecta a la fe. Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados", asegura el deán.

Disculpas a los ofendidos

Eso sí, Ferrer lamenta que el contenido rodado el pasado mes de septiembre en la seo toledana "a algunas personas les pueda producir desagrado", por lo que pide disculpas "si ha podido herir su sensibilidad".

Además, el deán indica que "la finalidad ha sido exclusivamente favorecer el diálogo con la cultura contemporánea, preservando siempre la fe de la Iglesia", y que la Catedral "ha procurado mantener un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento, tratando de responder a lo que hoy nos pide la Iglesia".

Por último, en línea con lo denunciado por el propio videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso, que pone el foco en la censura de las redes sociales y de los medios de comunicación como una nueva inquisición, la Archidiócesis toledana asegura que "ciertas actitudes de intolerancia contraponen la comprensión y acogida de la Iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del video".

Lo que no aclara el comunicado es si el obispo de Toledo, Francisco Cerro, era conocedor del uso que se le ha dado a la Catedral de la capital, ni tampoco la cantidad económica que la productora abonó a la Iglesia por el alquiler del monumental espacio, que se rumorea que fue muy elevada.

