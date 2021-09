El PP recupera la Alcaldía en un destacado pueblo de Toledo plagado de tensiones políticas

El Ayuntamiento de la localidad toledana de Corral de Almaguer ha acogido en la tarde de este viernes el pleno de investidura para la elección del nuevo titular de la Alcaldía, después de que la hasta ahora alcaldesa, la socialista Dolores González, haya dimitido tras un largo periodo de tensiones políticas y disensiones en su equipo de gobierno, formado por el PSOE y Ciudadanos.

La popular Manuela Lominchar se ha convertido en la nueva alcaldesa de Corral, toda vez que ha recibido los 6 votos de los concejales del PP, grupo mayoritario en la Corporación municipal de este municipio toledano. La exalcaldesa socialista no ha acudido a la sesión y ha dejado al grupo municipal del PSOE con tan sólo los cuatro de los cinco votos de sus concejales, que no han presentado candidato y han apoyado la opción de Ciudadanos, grupo que con dos ediles sólo ha conseguido 5 votos al no contar tampoco con el apoyo de un representante socialista.

El resultado final, 6 votos para el PP frente a los 5 obtenidos por Cs, ha dado la Alcaldía a la popular Manuela Lomichar. El Partido Popular, ganador de las últimas elecciones municipales en Corral, recupera así una destacada Alcaldía de la provincia de Toledo y acaba con un largo periodo de tensiones internas entre los socialistas y Ciudadanos. Los populares pretenden ahora poner cordura a la gestión municipal y acabar con las fuertes turbulencias que ha viviendo el Ayuntamiento en estos dos años de legislatura.

Manuela Lominchar toma posesión

Sigue los temas que te interesan