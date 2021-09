Carlos Velázquez arrea al PSOE por el precio de la luz y defiende el plan de Paco Núñez

El presidente provincial del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha lamentado este lunes que el Gobierno de PSOE y Podemos, apoyado por los independentistas, “está mirando para otro lado, mientras el precio de la luz en España está ahogando a familias y a empresas”, porque no quiere tomar las medidas que le está proponiendo el PP y su presidente nacional, Pablo Casado.



Así lo ha manifestado tras participar en una de las reuniones con las que el PP de Toledo está poniendo en marcha el trabajo de las diferentes vicesecretarias que conforman el Comité Ejecutivo Provincial. En esta ocasión con la reunión de la vicesecretaria de Acción Electoral, que dirige Jesús Guerrero, y en la que también ha participado el vicesecretario general provincial, José Manuel Velasco.



Velázquez ha alertado de que “hoy, 13 de septiembre, el precio de la luz en España ha vuelto a batir un récord histórico. Hoy pagamos la luz un 257 por ciento más cara que el año pasado. De los 13 días que llevamos de mes, 12 han batido un máximo histórico”.



En este sentido, el presidente de los populares toledanos ha recordado que “el PP ha presentado un plan para reducir el 40 por ciento de ese recibo de la luz, que son única y exclusivamente costes políticos, y si el PSOE no lo lleva a cabo es simple y llanamente porque no quiere”.



Algo que, para Velázquez, “está en el ADN del PSOE”, como se ha demostrado también en Castilla-La Mancha, donde el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha presentado en las Cortes regionales “un plan para reducir los impuestos y hacer de Castilla-La Mancha una región mucho más competitiva”, que también ha sido rechazado por el PSOE.



“Los toledanos no podemos entender que por vivir en nuestra provincia paguemos más impuestos que una persona que vive en Getafe, Parla o Aranjuez, ni por qué se pagan más impuestos cuando recibimos menos servicios”, ha asegurado Velázquez, quien ha censurado que “Page, como siempre, promete mucho y hace muy poco”.

