Arden varias imágenes en un incendio esta noche en la Iglesia de Carranque (Toledo)

Un incendio esta noche en la iglesia parroquial de Carranque (Toledo) ha causado cuantiosos daños, entre ellos la pérdida de varias imágenes del retablo del templo. El fuego también ha afectado a parte de la techumbre que se ha derrumbado, y ha quemado bancos de la iglesia.

En su cuenta en Facebook, la Arquidiócesis de Toledo ha lamentado lo ocurrido: "Nos unimos en oración a toda la Parroquia Sta. María Magdalena - Carranque que ha sufrido un importante incendio esta noche en su templo parroquial".

Por su parte, la propia parroquia ha informado a sus feligreses "de una noticia muy triste para nuestra Parroquia y para nuestro pueblo. Esta noche se ha producido un incendio en nuestra Iglesia. Aún no se sabe el motivo de la causa, pero gracias a la labor de los bomberos del Consorcio de Toledo, de nuestro párroco y a la rapidez con la que se ha actuado no ha habido males mayores. No tenemos que lamentar daños personales, pero los materiales son muy importantes. En el día del Cristo de la Fe, su imagen ha desaparecido entre las llamas y con él su madre, la imagen de La Piedad. Es una desgracia para todos, pero con FE y tiempo lo superaremos todos juntos".

