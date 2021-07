Infierno okupa en Toledo: los vecinos de Santa Bárbara denuncian la actitud de los "bárbaros"

El movimiento okupa es uno de los temas que se instauró en España hace, relativamente, poco tiempo. Sin embargo, los propietarios de los inmuebles del barrio toledano de Santa Bárbara llevan más de 10 años conviviendo con los okupas que se instalaron en una de las viviendas de la Calle Navidad.

Uno de los vecinos explica que la situación es insostenible desde hace tiempo, denunciando el inmovilismo de las autoridades. Además, también carga contra el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez del Pino, del cual, afirma, “redactó una nota muy pequeña, para no ofender a los okupas, diciendo que no pasaba nada”. Al respecto, este propietario piensa que la nota fue así para no ofender a los que define como “bárbaros”.

Según este vecino, los propietarios llevan más de dos meses sin poder acudir a sus viviendas ya que, afirma, reciben amenazas y gritos “diciendo que los pisos son suyos y que no vuelvan si no quieren que les pase algo”.

Puerta del inmueble okupado.

Actos vandálicos

Según explica este propietario, en este número 2-bis de la Calle Navidad, además, hace unos meses, los okupas entraron a la fuerza en otro de los pisos, “reventando la puerta antiokupa”. Una vez dentro, “destrozaron el interior y se llevaron todo lo que había, después de haber usado la propiedad para el cultivo de una plantación de marihuana”.

Por todo ello, los vecinos no entienden “a qué esperan las autoridades judiciales, el Ayuntamiento, los servicios sociales y cuerpos como la Policía para actuar ante esta situación”. Expresan que parece que “quieren que ocurra algo grave”, instando, además, al banco situado en el mismo edificio que actúe en consecuencia y tome la responsabilidad que la propiedad de este inmueble le otorga.