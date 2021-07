Encendida defensa de Nacho Hernando de los gobiernos socialistas

El consejero de Fomento y secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha destacado este viernes en la localidad toledana de Torrijos que los gobiernos socialistas afrontan las crisis con inversión, proyectos y blindando servicios públicos frente a los recortes del Partido Popular.



Nacho Hernando aseguraba que se está notando que hay gobiernos socialistas en el Estado, en la comunidad autónoma y en la Diputación y “nosotros no vamos a permitir que se recorte, porque estamos invirtiendo; no queremos paralizar proyectos, los estamos impulsando; nosotros no vamos a permitir que se culpe a los servicios públicos de la crisis, sino que los estamos blindando; y no vamos a pensar que somos dueños de la verdad absoluta, ni siquiera teniendo mayoría absoluta”, según ha informado el PSOE en nota de prensa.



Una reflexión que el consejero de Fomento trasladaba a los medios de comunicación minutos antes de participar en un acto público con militantes y simpatizantes socialistas que compartía con el alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo, y el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y presidente de la Diputación provincial, Álvaro Gutiérrez.



“Se trata –explicaba Hernando- de establecer una hoja de ruta de reconstrucción social y económica de la mano de todo el mundo, porque tiene que haber una reconstrucción social y económica”. Algo en lo que “somos expertos, quizá porque nos vimos en la obligación de tener que reconstruir la economía y el bienestar después de lo que supuso Cospedal para Castilla-La Mancha”.



Una reconstrucción que afronta el Gobierno regional “pensando siempre en las personas y, de ahí que nuestro compromiso sea con la gente, en especial, con la que peor lo está pasando” y un ejemplo es Torrijos, “una ciudad en la que es importante que se note ese equipo que existe entre el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno de Emiliano García-Page y el Gobierno de España”.



Esa confluencia de gobiernos socialistas “tiene que notarse que es en beneficio y tremendamente más útil para la ciudadanía, para los vecinos y vecinas” y valoraba que cuando “en las instituciones ha gobernado el PSOE se han visto grandes avances y cuando ha gobernado el PP ya hemos visto lo que está sucediendo en la Audiencia Nacional en los banquillos”.