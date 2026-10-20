La orquesta Panorama actuará gratis este 30 de octubre en la ciudad del vino: pases disponibles desde el miércoles

La orquesta Panorama vuelve a tierras manchegas. El conjunto gallego, que para muchos ofrece la mejor verbena de España, actuará el próximo 30 de octubre en Valdepeñas, la localidad ciudadrealeña de 30.000 habitantes conocida como la ciudad del vino por su profunda tradición vitivinícola.

El evento se enmarca dentro de la iniciativa cultural "La música que cambió un país" integrada en la programación "50 años juntos" que conmemora la transición democrática española.

La edil Cultura y Turismo, Vanessa Irla, ha avanzado este martes que el ciclo musical se desarrollará en Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza y acogerá diferentes actividades.

Cartel de la actuación. Ayuntamiento de Valdepeñas

De 18:00 a 21:00 horas, habrá hinchables infantiles, mercado joven y food trucks con acceso libre, mientras que de 20:00 a 22:00 horas actuará la orquesta Benidorm. El show de Panorama llegará a las diez de la noche y se prolongará hasta la una de la madrugada.

Irla ha indicado que las invitaciones para la orquesta Panorama se podrán retirar a partir de este miércoles 21 de octubre con un máximo de cuatro por persona en cuatro puntos distintos: el Centro Cultural La Confianza, la Oficina de Turismo, el Centro de la Juventud y el Centro Cecilio Muñoz Fillol.

Orquesta Panorama durante un concierto. Cedida

El grupo gallego, referente nacional del sector de las verbenas desde 1988, desembarca en Valdepeñas con la producción de su gira Time Tour 2026. El equipo que desplegarán incluye un escenario de 30 metros, dotado de pantallas LED, efectos especiales, deslumbrantes coreografías y un repertorio que abarca desde el pop y rock hasta los últimos ritmos urbanos.