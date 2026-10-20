La aldea de 26 vecinos con el puente de los Santos más largo de Castilla-La Mancha: hasta cuatro días de descanso

Mientras el resto de Castilla-La Mancha disfrutará de tres días de descanso laboral durante el próximo puente de Todos los Santos, una pequeña aldea de 26 vecinos en la provincia de Guadalajara encadenará cuatro jornadas festivas consecutivas gracias a una carambola en el calendario.

La región castellanomanchega es una de las nueve comunidades autónomas —Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra— que ha trasladado el festivo del 1 de noviembre al día siguiente (lunes 2 de noviembre) al caer este en domingo.

Para suerte de los habitantes de Barriopedro, su ayuntamiento fijó oficialmente el 30 de octubre como uno de sus festivos locales en honor a San Claudio. De manera que será el único municipio de la región que encadenará cuatro días de fiesta, ya que ningún otro consistorio ha fijado uno de sus dos días no laborables ni el 30 de octubre ni el 3 de noviembre.

Vista aérea de Barriopedro (Guadalajara). Turismo CLM

La cuna de la lavanda alcarriense

Por pocos es conocido que este pequeño municipio de la Alcarria es la cuna histórica del cultivo de lavanda en la comarca. Fue en Barriopedro donde el docente Álvaro Mayoral plantó en 1963 los primeros esquejes traídos de Francia. Años después, se asoció con agricultores locales y un perfumista de Loewe para transformar la zona en "la Provenza española".

Entre los principales atractivos de esta pintoresca aldea destaca la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol que conserva una joya del siglo XII en su portada románica. Asimismo, su casco urbano mantiene intactas las viviendas tradicionales de mampostería características de la arquitectura popular alcarreña.

Los dos días no laborables de Castilla-La Mancha para lo que resta de 2026 son el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).

Festivos 2027

De cara al 2027, la Junta de Comunidades publicó recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los 12 festivos de ámbito nacional y dos autonómicos. A ellos habrá que añadir otros dos días de carácter local, que dependerán de la decisión de cada consistorio.