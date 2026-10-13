La orquesta Panorama actuará gratis este 16 de octubre en un conocido pueblo medieval de Castilla-La Mancha

Tras la intensa gira de verbenas veraniega, la orquesta Panorama, para muchos la mejor de España, regresa a Castilla-La Mancha este otoño con una actuación totalmente gratuita en la localidad de Sigüenza (Guadalajara).

La histórica "Ciudad del Doncel" se convierte este viernes 16 de octubre en el escenario de un gran maratón festivo con dos escenarios y más de seis horas de música. El evento se enmarca dentro de la iniciativa cultural "La música que cambió un país" integrada en la programación "50 años juntos" que conmemora la transición democrática española.

La jornada dará comienzo a las 18:00 horas en el emblemático paseo de la Alameda con la actuación de la orquesta Gran Danubio. El plato fuerte llegará a las 22:00 horas en el recinto ferial con el imponente show de Panorama hasta la una de la madrugada.

Orquesta Panorama durante un concierto. Cedida

El grupo gallego, referente nacional del sector de las verbenas desde 1988, desembarca en Sigüenza con la producción de su gira Time Tour 2026. El equipo que desplegarán incluye un escenario de 30 metros, dotado de pantallas LED, efectos especiales, deslumbrantes coreografías y un repertorio que abarca desde el pop y rock hasta los últimos ritmos urbanos.

Además de la propuesta musical, el programa "50 años juntos. 50 años de democracia" ofrecerá en las próximas semanas dos exposiciones en el municipio medieval sobre el papel de las mujeres y la memoria gráfica durante el periodo democrático.