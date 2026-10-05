El pueblo con cinco cascadas que repite como el más rico de Guadalajara: supera los 40.000 euros de renta media

La última Estadística de los declarantes del IRPF por municipios publicada recientemente por la Agencia Tributaria muestra que los pueblos más pudientes de Castilla-La Mancha apenas han variado respecto a 2023. Por tercer año consecutivo, Trillo se alza con el título del municipio con más renta de la provincia de Guadalajara.

La renta bruta media del municipio se situó en los 40.290 euros, una cifra que también lo coloca como el segundo pueblo con la renta más alta de la comunidad, solo por detrás de Pepino (Toledo) y sus 40.916 euros.

En la clasificación provincial le siguen Cabanillas del Campo, con 38.256 euros; El Casar, con 37.094 euros; Valdeaveruelo, con 35.690 euros; y Chiloeches, con 34.809 euros. En el extremo opuesto se encuentra Almoguera, que registró la menor cuantía entre los analizados: 24.211 euros.

Guadalajara fue la única provincia de la región que superó la media autonómica (27.830 euros) al cuantificar una renta bruta media de 31.580 euros. En cambio, la media nacional alcanzó los 33.239 euros, lo que supone una diferencia de 1.659 euros con respecto a Guadalajara y de 5.409 euros en cuanto a Castilla-La Mancha.

Uno de los principales factores que ayudan a explicar el liderazgo económico de Trillo es su central nuclear. Situada en el paraje de Cerrillo Alto, junto al río Tajo, genera cerca de 1.300 empleos en su área de influencia, según apunta la propia entidad operadora en sus informes oficiales.

La central nuclear de Trillo (Guadalajara)

La reciente decisión de prorrogar la actividad de la central de Almaraz (Cáceres) reactivó el debate sobre la planta de la localidad alcarreña. El alcalde, Jorge Peña, reclamó al Gobierno de España que mantenga abierta la central de su municipio más allá de 2030.

"El pueblo de las cascadas"

Cascada en Trillo, Guadalajara. iStock

Más allá de su elevada renta, Trillo es conocido por sus preciosas cascadas que se forman en pleno núcleo urbano. El río Cifuentes atraviesa gran parte del centro del municipio y a su alrededor se han conformado cascadas creando "un espectáculo natural único y que te dejará sin palabras".

De todas ellas, destaca El Chorrerón, que tiene una caída de más de 15 metros de altura. Junto a las cascadas, se encuentra la Casa de los Molinos, uno de los edificios más históricos del pueblo, que hoy funciona como un centro de interpretación.

Puente sobre el río Tajo, en Trillo, Guadalajara. iStock

Trillo es mucho más que agua, su patrimonio incluye el imponente puente sobre el Tajo del siglo XVI, los restos del monasterio cisterciense de Santa María de Óvila y la iglesia de la Asunción. Además, si buscas una relajación absoluta, el Real Balneario Carlos III dispone de aguas termales mineromedicinales.

Esto no es todo, en cuanto a deporte al aire libre, los senderos te llevan hasta las Tetas de Viana, dos cerros gemelos declarados Monumento Natural con vistas espectaculares de la zona. Los más aventureros tienen opciones de piragüismo, rutas BTT y circuitos de tirolinas.