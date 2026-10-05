Page avanza 167 contrataciones para reforzar la atención en el Hospital de Guadalajara antes de acabar el año

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) acabará 2026 con 167 plazas nuevas en su plantilla orgánica. Así lo ha anunciado este lunes el presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien ha detallado que estas nuevas plazas estarán destinadas a completar la dotación de profesionales vinculada a la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara.

Esta ampliación de personal permitirá consolidar estructuralmente una plantilla que ha incrementado en más de 300 profesionales después de que se hayan puesto en funcionamiento nuevos espacios, unidades y servicios del centro hospitalario.

Page ha hecho este anuncio durante la inauguración de la nueva sede central y Centro de Formación y Negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara, donde ha defendido un modelo de crecimiento económico que permita generar riqueza y empleo, al mismo tiempo que reforzar los servicios públicos. "Las nuestras son evidentes: generar riqueza para compartirla", ha señalado mientras ha situado entre las prioridades del Ejecutivo autonómico "apoyar la creación de empleo y de empresas", pero también conseguir "que toda esa riqueza que generemos se convierta en hospitales".

Durante su intervención, ha avanzado que "antes de final de año" se va a terminar "de completar la plantilla" del Hospital Universitario de Guadalajara: "De aquí a final de año vamos a crear 167 plazas nuevas que van a cubrir la dimensión que ha tomado el nuevo hospital".

Las 167 plazas corresponden a más de una veintena de categorías profesionales. Entre ellas se incluyen 41 plazas de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 36 de Enfermería y 36 plazas médicas, además de técnicos sanitarios, fisioterapeutas, matronas, terapeutas ocupacionales, celadores y profesionales de gestión y servicios. En el caso de los facultativos especialistas de área, las plazas se distribuyen entre más de una veintena de especialidades.

En este sentido, los más de 300 profesionales para atender el incremento de la actividad y de la capacidad asistencial se han ido incorporando progresivamente a medida que entraban en funcionamiento las nuevas áreas, mientras que el Sescam ha ido creando las correspondientes plazas en plantilla.

Centro de Salud de Los Valles

El presidente regional también ha adelantado otro de los proyectos sanitarios de la capital y ha confiado en que el Centro de Salud de Los Valles pueda entrar en funcionamiento "antes de final de año o a principios del que viene".

Asimismo, ha destacado la evolución experimentada por Guadalajara y por su tejido productivo coincidiendo con la trayectoria de CEOE CEPYME: "Vais camino de los 50 años desde la creación de la CEOE. Si alguien pudiera echar la vista atrás, vería que el tejido empresarial ha cambiado en estos 50 años", ha señalado.

Para Page esta transformación ha situado a Guadalajara entre los territorios con mayor dinamismo económico y se ha referido a ella como "una de las provincias más potentes que hay ahora en España, que aparece con bombilla encendida en los mapas de Europa".

En esta línea, ha destacado una economía en la que se ha especializado una parte importante de la industria pero que, al mismo tiempo, permanece abierta a nuevas oportunidades y actividades.

Un 30% más para la financiación de la UAH

Emiliano García-Page ha anunciado también que el próximo Contrato Programa de la Universidad de Alcalá tendrá una dotación un 30 % superior a la actual y ha recalcado que esta dotación "no solo tiene que despejar y garantizar el funcionamiento normal, sino que nos tiene que permitir poder negociar, no sometiéndolo al mercado político, sino a la necesidad académica, las nuevas titulaciones que se puedan impartir".

Page ha mencionado que la firma de dicho Contrato podría ser rubricada antes de que acabe el año. En este sentido, se ha mostrado esperanzado en que el complejo de Las Cristinas "tenga una versión mucho más actualizada y que el año que viene, en diciembre, tengamos el conjunto del campus en marcha".

Asimismo, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de haber "sostenido en tiempos duros la realidad de la Universidad de Alcalá en el campus de Guadalajara. Y poder decir lo mismo en esta universidad y también de la de Castilla-La Mancha, por la penetración que ha tenido en la sociedad de Castilla-La Mancha y por la evolución de las distintas facultades".

"Lo verdaderamente importante para una región como la nuestra es garantizar que todo el mundo pueda acceder al servicio universitario, dentro de la cartera que se puede ofrecer en el conjunto nacional, sabiendo que el servicio va a ser de calidad, equiparable al que puede haber en cualquier otra región de España, incluso diría de Europa", ha añadido.

Ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando la Ley de Universidades y ha abundado en que se trata de practicar "una política de prioridades, pero no de buscar enemigos ni adversarios. Lo verdaderamente importante es que la universidad pública exista con el mayor respaldo, independientemente de que también quiera o pueda existir la privada".

Según el presidente, esta norma pretende diferenciar las universidades privadas de las "factorías de títulos" y ha detallado: "No vamos a cerrar puertas a nadie, pero queremos ordenarlo, protegiendo el interés público, protegiendo la inversión que, a costa de los impuestos de los ciudadanos, hacemos en la educación pública".