El PP critica que Page pide para Guadalajara lo que rechazó cuando lo propuso Núñez: "El mayor hipócrita de la política"

La vicesecretaria de Igualdad y Mujer del PP de Castilla-La Mancha y senadora, María Patricio, ha criticado al presidente regional, Emiliano García-Page, después de que haya reclamado en Europa la declaración de 267 pueblos de Guadalajara como zonas poco pobladas, mientras que rechazó una propuesta similar del PP en 2023.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Page ha anunciado que pedirá a la Comisión Europea que reconozca como zona poco poblada a los 267 municipios de las comarcas de Molina, Sierra Norte y las Alcarrias de Guadalajara por su carácter contiguo a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria y por presentar problemas de despoblación "similares o incluso mayores".

"Page es el mayor hipócrita de la política española y su doble cara vuelve a quedar al descubierto", ha indicado.

Patricio ha recordado que el grupo 'popular' llevó a las Cortes de Castilla-La Mancha en enero de 2023 una propuesta para reclamar precisamente que las especiales características de la provincia de Guadalajara, especialmente el Señorío de Molina y la Sierra Norte, fueran tenidas en cuenta para acceder a regímenes especiales de ayudas y beneficios fiscales similares a los de Cuenca, Soria y Teruel.

"Lo propuso el PP y el PSOE rechazó nuestra resolución. Ahora, tres años después, Page se va a Europa, se pone delante de una cámara y pretende vender como una gran reivindicación propia aquello que rechazó", ha lamentado.

Para la diputada, Page "dice una cosa cuando tiene una cámara delante y hace la contraria cuando tiene que votar".

Asimismo, ha recordado que la propuesta del PP planteaba que estas zonas pudieran beneficiarse de ayudas sobre los gastos de funcionamiento de empresas y autónomos, alcanzar el máximo autorizado por la Unión Europea y aplicar las ayudas tanto a las empresas ya instaladas como a aquellas que decidieran implantarse en estos territorios.

"Si Page quería que Guadalajara tuviera más ayudas, más incentivos y una fiscalidad más favorable para luchar contra la despoblación, tuvo la oportunidad de apoyar la propuesta del Partido Popular. No lo hizo y su partido la rechazó. Esa es la realidad que hoy pretende esconder detrás de otro titular", ha afirmado.

"Que vote menos impuestos"

Por otro lado, Patricio ha relacionado las declaraciones de Page sobre los beneficios fiscales para las zonas despobladas con la posición que ha mantenido el PSOE de Castilla-La Mancha ante las propuestas fiscales del presidente regional del PP, Paco Núñez.

"Hoy Page habla de beneficios fiscales para Guadalajara, pero cuando Paco Núñez propone bajar los impuestos el PSOE vota en contra. Si Page quiere una menor fiscalidad para Guadalajara, tiene una oportunidad muy sencilla: apoyar las bajadas de impuestos que propone Paco Núñez", ha explicado.

Por ello, ha añadido que Guadalajara "no necesita que Page descubra ahora lo que el Partido Popular ya defendía en 2023, sino que apoye las medidas que sean positivas para la provincia".

"Y que mantenga la misma posición cuando habla ante una cámara que cuando sus diputados tienen que apretar el botón de votación en las Cortes", ha sentenciado.