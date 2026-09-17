Rojo (PSOE) quiere volver a ser alcalde de Guadalajara para acabar con las "chapuzas" de Guarinos

Alberto Rojo ha mostrado su "ilusión" por volver a ser alcalde de Guadalajara y acabar con las "chapuzas" de Guarinos durante su primera intervención pública tras ser proclamado candidato municipal del PSOE en las elecciones de mayo de 2027.

El también diputado nacional ha lamentado que desde que el acuerdo entre PP y Vox le desalojara del Ayuntamiento en 2023 pese a ser el candidato más votado, Guadalajara "lleva tres años en blanco", un tiempo en el que ha criticado que en la ciudad "no ha pasado nada ni ha mejorado en nada".

De ahí que haya presentado los próximos comicios municipales como una oportunidad en la que "haya que elegir entre las Guadalajara que se estanca y que se duerme por Ana Guarinos, o una ciudad que vuelva a avanzar".

Al hilo de estas afirmaciones, en esta primera intervención como candidato que coincide con la celebración de la Feria de Guadalajara, Rojo ha querido dejar claro que ahora “es momento de pensar en la ciudad y de hablar de la ciudad: de sus servicios públicos, de los problemas de la gente, de nuestro desarrollo económico, cultural y de ocio, y de cómo servirnos del conocimiento para generar bienestar”.

"Que nadie me espere en el ruido y que nadie se moleste en encontrarme en temas que nada tengan que ver con Guadalajara. Esa va a ser la trampa con la que Guarinos tratará de ocultar que ya es la alcaldesa de la nada, y que no escucha a nadie", ha señalado.

Proyecto de ciudad

Del mismo modo, ha avanzado que "después de tres años de trabajo en la oposición", en los próximos meses su candidatura "actualizará el proyecto de esa Guadalajara viva con la que queremos volver a ilusionar, para acabar con estos años de absoluto estancamiento".

"Lo vamos a seguir haciendo escuchando a la gente y atendiendo a todos los barrios", ha sentenciado.

Por último, el concejal socialista también ha reconocido sentirse con "fuerza y responsabilidad" en este nuevo desafío y ha agradecido a "los compañeros y compañeras de la Agrupación Local del Partido Socialista el apoyo cerrado y unánime" mostrado en su proclamación.

Igualmente, se ha acordado de "muchas personas que en estos últimos tres años no han dejado de darme muestras de cariño y de ánimo, de pedirme que vuelva a ser alcalde para que Guadalajara vuelva a ser una ciudad más dinámica, con mejores servicios públicos y con mucho más que ofrecer".

Proclamación

Alberto Rojo era proclamado de manera oficial candidato del PSOE a las elecciones municipales en Guadalajara el 15 de septiembre. Ese día, la Comisión de Ética provincial certificaba que el exalcalde había sido el único que había presentado precandidatura de cara al proceso de primarias.

De esta manera, el concejal socialista tendrá ante sí la oportunidad de recuperar un bastón de mando que ostentó entre 2019 y 2023, pero que en los últimos comicios le arrebató el pacto entre PP y Vox pese a que el PSOE había sido la fuerza más votada.