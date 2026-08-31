Guadalajara alza la voz contra el envío de hasta 8.000 litros de agua por segundo a Madrid: "El Sorbe no nos sobra"

El PSOE de Guadalajara incrementa la presión para que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) no autorice la concesión solicitada por el Canal de Isabel II, la empresa pública encargada de la gestión del agua y del abastecimiento en la Comunidad de Madrid, para captar agua del río Sorbe con destino a la región madrileña.

El secretario de Organización de los socialistas guadalajareños, Rafael Esteban, ha reclamado que el organismo de cuenca deniegue la petición, que contempla una captación de hasta 8.000 litros por segundo desde la presa del Pozo de los Ramos —ubicada en Tamajón (Guadalajara)—y un máximo de 50 hectómetros cúbicos al año.

Este azud, según datos del propio Canal de Isabel II, se encuentra enclavado en el cauce del río Sorbe, entre la sierra de Ayllón y la sierra de Alto Rey. Desde 1972, año de entrada en servicio, trasvasa las aguas del río Sorbe hasta el canal del Jarama a través de un túnel de 6,5 metros cúbicos por segundo de capacidad efectiva.

Esteban, en un artículo de opinión remitido a los medios de comunicación, sostiene que la decisión puede condicionar durante décadas la capacidad de crecimiento de la provincia de Guadalajara, aunque lo hace sin plantear el asunto como un enfrentamiento entre territorios.

"El Sorbe no nos sobra. Lo necesitamos para beber hoy, pero también para que Guadalajara pueda crecer mañana", afirma el también alcalde de Marchamalo.

El dirigente socialista recuerda que el río constituye la principal fuente de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), de la que dependen, directamente o a través de otras mancomunidades, 44 municipios y más de 377.000 personas. Una cifra que, según advierte, puede acercarse al medio millón de habitantes durante los próximos 15 o 20 años.

Rafael Esteban. PSOE CLM

Esteban centra parte de su argumentación en el desarrollo de la Campiña y el Corredor del Henares. Considera que esta zona representa una de las principales oportunidades de Guadalajara para atraer población, industria, inversión y empleo.

"No digo que el agua sea nuestra ni pretendo convertir esto en una pelea territorial", señala. Su planteamiento, explica, pasa por considerar el agua como "un elemento de equilibrio territorial".

"Si puede contribuir a generar industria, vivienda, empleo y riqueza, me pregunto por qué no puede ayudarnos primero a generarlos aquí", añade.

Futuro comprometido

El secretario de Organización del PSOE provincial considera que comprometer hasta 50 hectómetros cúbicos anuales podría limitar las posibilidades de crecimiento futuro de Guadalajara frente a territorios que ya concentran una mayor población y actividad económica.

"Guadalajara lleva décadas poniendo recursos estratégicos al servicio de todos", recuerda, en referencia también a la generación de energía nuclear en la provincia.

En este sentido, reclama que la solidaridad territorial funcione "en todas las direcciones" y no suponga, a su juicio, que unas zonas aporten recursos mientras otras concentran las oportunidades.

Interconexión Sorbe-Bornova

Esteban también pone el foco en las infraestructuras que se han construido para reforzar la seguridad del abastecimiento de Guadalajara. Recuerda que la interconexión de los sistemas del Sorbe y el Bornova, a través de Beleña y Alcorlo, permitió disponer de una alternativa ante situaciones de sequía o de escasez de reservas.

"Tenemos que exigir que la interconexión Sorbe-Bornova mantenga la finalidad para la que fue concebida", sostiene.

A su juicio, Alcorlo debe seguir funcionando como garantía para Guadalajara cuando Beleña lo necesite y permitir que la provincia afronte las próximas décadas sin comprometer anticipadamente un recurso que pueda resultar necesario.

"Si cada vez que conseguimos aumentar nuestra seguridad utilizamos ese nuevo margen para asumir nuevas demandas, habremos hecho un viaje bastante absurdo para terminar exactamente donde empezamos", afirma.

Esteban insiste además en que la garantía de abastecimiento no puede calcularse únicamente sobre la base de los años húmedos. "La garantía de un abastecimiento no puede medirse pensando únicamente en los años buenos, sino precisamente en los malos, en las sequías y en lo que necesitaremos dentro de 20 o 30 años", argumenta.

Llamamiento a la Mancomunidad

Por todo ello, el dirigente socialista reclama a la CHT que deniegue la concesión y pide a Guadalajara que adopte una posición común. En especial, sitúa a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe al frente de esa defensa, por ser la institución responsable de garantizar el abastecimiento del sistema.

Y lanza un llamamiento que busca superar las diferencias políticas entre los municipios afectados. "Me gustaría ver en esa posición a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, a todos los partidos políticos sin importar quién gobierne en cada institución, a las organizaciones empresariales y sindicales y a la sociedad de Guadalajara en su conjunto", señala.

Esteban recuerda además que entre los municipios de la MAS se encuentra la ciudad madrileña de Alcalá de Henares y que su alcaldesa, la 'popular' Judith Piquet, ostenta actualmente la Presidencia de la Mancomunidad. Por ello, insiste en que la reivindicación "no puede plantearse como una confrontación entre Guadalajara y Madrid", sino como una defensa del sistema de abastecimiento ante una nueva demanda.

Para Esteban, la decisión trasciende la situación actual de los embalses. "Sería muy difícil explicar dentro de unos años que, teniendo delante una petición de esta magnitud, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para defender uno de los recursos más importantes que tenemos". Y concluye: "El Sorbe no nos sobra".