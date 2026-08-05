Castilla-La Mancha evaluará cada explotación afectada por el fuego de La Mierla y garantiza a sus titulares el cobro de la PAC

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión de trabajo con las principales organizaciones profesionales agrarias para escuchar sus propuestas y avanzar en la evaluación de los daños provocados por el incendio forestal de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara.

Responsables del Ejecutivo autonómico y representantes de APAG, UPA y COAG han mantenido un encuentro para definir las actuaciones destinadas al sector agrario dentro del Plan de Recuperación de la zona.

Los altos cargos del Gobierno autonómico han explicado al sector el procedimiento que se pondrá en marcha para realizar un diagnóstico detallado de los daños ocasionados por el incendio tanto en las explotaciones agrarias como en las infraestructuras municipales situadas en suelo rústico.

Para ello, las Oficinas Comarcales Agrarias de Cogolludo y Sigüenza trabajarán en coordinación con los ayuntamientos de los municipios afectados, con el objetivo de identificar desperfectos en caminos rurales, abrevaderos, cerramientos y otros bienes e infraestructuras de titularidad municipal.

De manera paralela, los servicios técnicos continuarán visitando las explotaciones ganaderas, agrícolas y apícolas afectadas para conocer de forma directa el alcance de los daños, las pérdidas de pastos, las afecciones sobre instalaciones y cultivos y el incremento de costes que tendrán que asumir los profesionales del sector como consecuencia del incendio.

El viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, ha explicado que este trabajo permitirá disponer de una valoración rigurosa antes de concretar las diferentes líneas de apoyo.

"Queremos que las ayudas respondan a las pérdidas reales de cada explotación y, para ello, lo primero es disponer de una valoración precisa, compartida con los afectados y realizada sobre el terreno", ha señalado Martín Aparicio.

En este sentido, ha indicado que el objetivo es completar en las próximas semanas una primera evaluación de los daños, mediante actas e informes técnicos en los que puedan quedar reflejadas las afecciones detectadas y que cuenten también con la conformidad de los ganaderos, agricultores, apicultores y responsables municipales.

"Vamos a trabajar explotación por explotación y municipio por municipio, porque no todas las afecciones son iguales ni todas las necesidades pueden resolverse con una única medida”, ha afirmado el viceconsejero.

Martín Aparicio ha explicado que "a partir de ese diagnóstico se determinarán las ayudas más adecuadas para reparar infraestructuras, compensar la pérdida de pastos y atender otros perjuicios ocasionados por el incendio".

Garantía del cobro de las ayudas de la PAC

Durante la reunión, los representantes del Gobierno regional han trasladado también al sector la garantía de que los agricultores y ganaderos afectados podrán percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que les correspondan.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural trabaja de forma coordinada con la Consejería de Desarrollo Sostenible para delimitar con precisión el perímetro de las explotaciones afectadas y aplicar, cuando sea necesario, la causa de fuerza mayor.

De este modo, los profesionales afectados no tendrán problemas para cobrar el anticipo de la PAC correspondiente a este año y se adoptarán las medidas necesarias para que las consecuencias del incendio no les impidan cumplir determinados compromisos asociados a los ecorregímenes o a las ayudas agroambientales.

Esta medida será aplicable tanto a las explotaciones afectadas por el incendio de La Mierla como a las situadas en otros incendios forestales registrados en Castilla-La Mancha que hayan superado las cien hectáreas quemadas.

Alimentación para el ganado

El Gobierno regional ha informado además de la coordinación existente con la Diputación de Guadalajara para garantizar el suministro de alimento al ganado de las explotaciones afectadas, especialmente a aquellas que han perdido los pastos de los que se alimentaban los animales en régimen extensivo.

La Diputación Provincial está financiando este suministro, que se distribuye con la colaboración de distintos operadores y proveedores del sector, entre ellos organizaciones agrarias y empresas de alimentación animal.

El viceconsejero ha recordado que la recuperación de los pastos no será inmediata y que determinadas explotaciones podrían necesitar apoyo durante más de una campaña.

La reunión sectorial celebrada se enmarca en los trabajos para la elaboración y puesta en marcha del Plan de Recuperación de la Sierra Norte que coordina el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.