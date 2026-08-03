La Junta reactiva el futuro del Fuerte de San Francisco para transformarlo en un espacio público con zonas verdes

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, acompañada por el delegado provincial de Fomento, Javier del Molino. JCCM

El Fuerte de San Francisco, el enclave donde inicialmente se proyectó una parte de la futura Ciudad del Cine, da un nuevo paso hacia su transformación. La Junta ha remitido al Ayuntamiento la propuesta técnica para convertirlo en un gran espacio público, con nuevas zonas verdes, una gran plaza, la renovación integral de las infraestructuras...

El proyecto, valorado en 1,16 millones de euros, deberá ser ahora analizado por el Consistorio, propietario del complejo.

La actuación supone un nuevo avance dentro del plan de recuperación integral del Fuerte de San Francisco, un enclave que en los últimos años ha estado ligado al proyecto de la Ciudad del Cine.

Inicialmente, el Gobierno regional planteó que parte de esta iniciativa audiovisual se desarrollara en el recinto, aunque posteriormente los grandes platós fueron trasladados a la zona de Los Polvorines, ubicada en Toledo, tras las discrepancias surgidas con el Ayuntamiento sobre su ubicación.

Espacio abierto al ciudadano

Desde entonces, la Junta ha mantenido su apuesta por recuperar el conjunto histórico y convertirlo en un espacio abierto al uso ciudadano.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, acompañada por el delegado provincial de Fomento, Javier del Molino, ha presentado este lunes el contenido de la propuesta técnica, remitida ya oficialmente al Ayuntamiento para su estudio.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, el documento plantea una regeneración integral del entorno con la creación de nuevas zonas verdes, la pavimentación de viales, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones peatonales y la renovación de todas las redes de servicios, desde abastecimiento y saneamiento hasta electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado público.

El proyecto también contempla la creación de una gran plaza pública que reorganice este ámbito y facilite su integración con el resto de la ciudad, con el objetivo de convertir el Fuerte de San Francisco en un espacio de convivencia, paseo y celebración de actividades culturales.

Durante la presentación, Rosa María García ha subrayado que el propósito de esta actuación "va mucho más allá de una intervención urbanística".

"El objetivo es que este espacio forme parte de la ciudad, que pueda ser paseado, disfrutado, que sea un centro de reunión sociocultural, que tenga una presencia importante y que atraiga a los vecinos hasta este enclave para que puedan disfrutar del conjunto histórico", ha señalado.

Demolición de edificios sin valor patrimonial

Para hacer posible esta transformación, la propuesta incluye la demolición de las naves G1 y G2 y de parte del edificio ZE-3, correspondiente a la antigua Cantina.

Según ha explicado la Junta, estas construcciones fueron incorporadas con posterioridad al conjunto histórico y un informe favorable del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial concluye que carecen de valor patrimonial. Su eliminación permitirá abrir el espacio, mejorar las conexiones peatonales y favorecer la contemplación de los Bienes de Interés Cultural existentes.

La delegada ha querido precisar que "no se trata de una propuesta de demolición, sino de un planteamiento de regeneración del entorno urbano", insistiendo en que la actuación persigue recuperar el valor patrimonial del recinto y hacerlo más accesible para la ciudadanía.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento ya dispone de toda la documentación técnica y ha confiado en que el Consistorio permita continuar con la tramitación para iniciar cuanto antes la redacción del proyecto. La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material estimado de 1.164.872,39 euros.

La recuperación sigue avanzando

La regeneración del entorno se suma a otras actuaciones ya iniciadas dentro del plan diseñado por el Gobierno regional para recuperar el Fuerte de San Francisco.

Actualmente continúan ejecutándose las obras de emergencia en el Claustro del Monasterio, el Cuerpo de Guardia y la nave anexa al Espacio TYCE, unos trabajos dotados con 335.778 euros destinados a garantizar la seguridad de las personas y evitar un mayor deterioro del patrimonio.

Estas intervenciones incluyen la retirada de vegetación y escombros, la reparación de cubiertas y de la red de evacuación de aguas, el apeo de elementos estructurales, la consolidación de cornisas y carpinterías, así como el cierre de varios edificios para impedir nuevos actos vandálicos u ocupaciones.

A ello se suma la futura rehabilitación de la Nave de Forja, ya adjudicada por 4,1 millones de euros, una de las principales inversiones previstas dentro del Proyecto de Singular Interés.

"Seguimos trabajando con rigor técnico, con el máximo respeto al patrimonio y con un objetivo muy claro: devolver el Fuerte de San Francisco a la ciudad convertido en un espacio vivo, abierto y plenamente integrado en Guadalajara", ha concluido Rosa María García.