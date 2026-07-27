La recuperación del Alcázar de Guadalajara comenzará en noviembre: dos años de obras y 4,5 millones de inversión

Presentación del proyecto de ejecución de la primera fase de rehabilitación del Alcázar de Guadalajara. Ayuntamiento de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado el proyecto de ejecución correspondiente a la primera fase de rehabilitación del Alcázar, una propuesta "que se basa en la recuperación de un bien que forma parte del patrimonio histórico" de la capital provincial.

Guarinos ha subrayado la importancia de esta intervención para recuperar uno de los grandes símbolos históricos de la ciudad. El proyecto de esta primera fase contempla la consolidación y restauración de muros y bóvedas, así como el acondicionamiento de las caballerizas y salones del Alcázar como espacios expositivos.

La actuación, que cuenta con una inversión de 4,5 millones de euros, está prevista que comience en noviembre de 2026, con una duración aproximada de los trabajos de 24 meses.

La ciudad de Guadalajara ha recibido 12,1 millones de fondos europeos, de los cuales 2,2 millones irán destinados a este proyecto y el resto serán aportados por el Ayuntamiento.

"Hablamos de la mayor cifra posible, que sitúa a Guadalajara como referente nacional en la planificación urbana sostenible", ha destacado la alcaldesa, quien ha agradecido el trabajo del Área de Infraestructuras y Fondos Europeos y la colaboración permanente del Área de Urbanismo.

El proyecto de rehabilitación del Alcázar se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la ciudad, una estrategia municipal financiada a través de las ayudas de los fondos europeos Edil y que —en este caso— se encuentra orientada a recuperar el patrimonio histórico como elemento de transformación urbana y social.

"Son actuaciones integradas, transformadoras que fomentan la sostenibilidad, la eficiencia energética y la cohesión territorial y que sin lugar a duda van a mejorar la ciudad y la vida de los guadalajareños", ha señalado Guarinos.

La regidora ha destacado la importancia de esta intervención que permitirá valorizar el Alcázar como un recurso turístico, cultural y educativo de primer nivel, integrándolo en las rutas culturales y turísticas de Guadalajara, revitalizando el centro histórico como motor económico y social y aplicando criterios de sostenibilidad en la conservación y uso del patrimonio.

Etapas del proyecto

El equipo de Gobierno y el equipo técnico han desgranado las fases en las que se desarrollará la rehabilitación del Alcázar, así como la primera fase del proyecto que se desarrollará sobre cuatro grandes líneas de intervención que permitirán recuperar el edificio desde una perspectiva histórica, funcional y ciudadana.

En primer lugar, se contempla la retirada de elementos espurios, entendidos como aquellos añadidos posteriormente que no forman parte de la configuración original del inmueble.

Junto a ello, se llevará a cabo la consolidación de las estructuras históricas para garantizar la seguridad estructural y la seguridad de las personas, detener los procesos de degradación, recuperar elementos originales mediante trabajos de limpieza y restauración y favorecer la puesta en valor del conjunto arquitectónico.

Asimismo, el proyecto mejorará la experiencia del visitante mediante un recorrido adaptado a la historia y evolución constructiva del monumento, garantizando la accesibilidad universal desde la calle Madrid hasta el acceso al museo y, en el interior, hasta la salida mediante la rampa de conexión con el Parque Fluvial del Alamín.

Finalmente, se recuperarán los espacios históricos y se adecuarán funcionalmente para su uso museístico, creando un centro de interpretación del Alcázar que permitirá al visitante comprender las distintas etapas históricas que se han sucedido en el inmueble.

El espacio expositivo contará con una superficie cercana a los 900 metros cuadrados y tendrá una capacidad aproximada para 400 personas.

Recuperar un BIC

La arquitecta del estudio Lavila, Paula Lumbreras, quien ha explicado las fases de la intervención a través de un detallado recorrido fotográfico, ha destacado el valor patrimonial del Alcázar como base fundamental del proyecto subrayando que "entender el desarrollo histórico es clave para entender los ejes clave de desarrollo del proyecto".

La finalización de esta fase permitirá contemplar los resultados de la intervención tras un plazo de ejecución estimado de 24 meses desde la firma del contrato de obras, continuando así el camino hacia la recuperación completa del Alcázar y su incorporación como uno de los grandes espacios de referencia de Guadalajara.

Se trata de un proyecto que, según el jefe de servicio de Urbanismo, César Gismera, ya ha comenzado la segunda fase para la transformación de dos grandes pabellones del recinto con la adjudicación del contrato de estudio arqueológico que permitirá "caracterizar arqueológicamente los espacios y poder realizar un estudio geotécnico para encargar el proyecto".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Guadalajara avanza en la recuperación de un Bien de Interés Cultural (BIC), garantizando la conservación de sus valores históricos y arquitectónicos y preparando el Alcázar para convertirse en un espacio abierto a la ciudadanía, vinculado al conocimiento, la cultura, el turismo y la actividad congresual de la ciudad.