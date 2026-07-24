El PP pide explicaciones a Page por no solicitar el nivel 3 de emergencia en el incendio de La Mierla: "No queremos excusas"

El Partido Popular de Guadalajara ha exigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explicaciones acerca de su "rechazo" a solicitar la declaración de emergencia de interés nacional (nivel 3) en el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, "el mayor de la historia de la comunidad y el mayor de la de España en lo que va de siglo".

Así lo ha expresado el presidente provincial del PP, Lucas Castillo, que ha defendido que el incendio de La Mierla ha obligado a evacuar 40 municipios de la zona, "ha afectado a miles de vecinos y ha arrasado más de 30.000 hectáreas, poniendo en riesgo vidas, hogares, explotaciones agrícolas y ganaderas y el futuro de toda la Sierra Norte".

"Durante los días más duros de la emergencia, alcaldes, agricultores, ganaderos y vecinos reclamaban que se valorara la solicitud del nivel 3 para poner a disposición de la emergencia todos los recursos posibles y una mejor coordinación entre comunidades autónomas. El Partido Popular recogió esa petición entendiendo que, ante una tragedia sin precedentes, ninguna herramienta sobra", ha indicado.

Por ello, ha lamentado que el Gobierno de Page "rechazara la posibilidad de inmediato e insistiera en que el nivel 2 era suficiente". "Y aseguró que el nivel 3 no aportaría más medios, acusándonos de enredar por hacernos eco y compartir esta reclamación de nuestra gente", ha criticado.

"Hoy conocemos que el Gobierno de España sí activa ahora esa emergencia de interés nacional para los incendios de Madrid y Ávila ante la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué allí sí y en Guadalajara no? ¿Tan poco le importa a Emiliano García-Page el presente y el futuro de la Sierra Norte?", ha expresado

"Respuestas"

Castillo ha lamentado que "una vez más intenten desviar la atención de lo verdaderamente importante".

"Mientras el fuego arrasa miles de hectáreas, el Ejecutivo regional se escuda en anuncios en lugar de asumir su obligación de rendir cuentas. Los afectados tienen derecho a conocer qué ha ocurrido, cómo se ha afrontado este incendio sin precedentes, por qué ha alcanzado semejante magnitud si el Gobierno sostenía que contaba con todos los medios necesarios y por qué rechazó de forma tan tajante solicitar el nivel 3", ha indicado. Y ha pedido que no den "más excusas, sino respuestas".

Por último, Castillo ha reiterado su "reconocimiento y agradecimiento al extraordinario trabajo de los profesionales del Infocam, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos, agentes medioambientales, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, personal sanitario, trabajadores municipales, voluntarios, y, por supuesto, a los agricultores y ganaderos que trabajan sin descanso para proteger vidas y patrimonio".