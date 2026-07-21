Page empieza a "ver la luz" en el incendio de Guadalajara y el avance hacia Soria está "prácticamente frenado"

Emiliano García-Page tras presidir este martes la reunión del CECOPI para analizar la situación del incendio de La Mierla (Guadalajara). Piedad López / JCCM

El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara), el mayor registrado en la historia de Castilla-La Mancha, comienza a dar sus primeras señales de contención aunque se estima que ya ha arrasado unas 29.000 hectáreas.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que el operativo ya empieza "a ver la luz más allá del humo" después de una noche en la que más de 600 efectivos han trabajado sobre el terreno y han conseguido contener buena parte del avance de las llamas.

Tras presidir a primera hora una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales, en Toledo, Page ha explicado que el dispositivo está entrando en una nueva fase de la emergencia.

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⚠️ CECOPI: Con la bajada de temperaturas de la noche se prevé poder atacar zonas de cabeza #IF

🛤️ Más de 1.200 personas afectadas, 34 municipios evacuados y 14 confinados



Tras la retirada de medios aéreos continúan… pic.twitter.com/aFQ5splMjj — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 20, 2026

"Empezamos a ver la luz más allá del humo, sin echar las campanas al aire. Empezamos a ver cómo son más las operaciones que culminan con éxito de las muchas que estamos desarrollando", ha afirmado.

El presidente ha insistido en que la prudencia sigue siendo obligada porque las condiciones meteorológicas continúan siendo "muy adversas", aunque ha reconocido que los objetivos prioritarios se están cumpliendo.

"Estamos consiguiendo los grandes objetivos y ahora estamos en un planteamiento que nos permite empezar a contener, dentro de los límites del propio incendio, los distintos flancos".

Avance hacia Soria

Uno de los datos más positivos de la jornada es que el incendio, que el lunes amenazaba con alcanzar Castilla y León, ha frenado prácticamente su avance hacia la provincia de Soria.

"Nos dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria, de manera que podemos también liberar de preocupación a la comunidad vecina", ha señalado Page.

Durante la noche, el despliegue de más de 600 profesionales ha permitido aprovechar unas condiciones meteorológicas más favorables para consolidar líneas de defensa y reforzar el trabajo de extinción.

Mientras tanto, en la provincia soriana continúa activado el operativo coordinado con Castilla-La Mancha. Cerca de medio centenar de personas permanecen evacuadas de forma preventiva y el Cecopide soriano sigue evaluando la evolución del incendio para decidir cuándo podrán regresar a sus viviendas.

Posible regreso

El presidente castellanomanchego también ha avanzado que este mismo martes se empezará a analizar la posible vuelta de vecinos a aquellos municipios donde el riesgo ha disminuido.

"Empezaremos en el día de hoy a plantearnos el posible regreso o la posible entrada de vecinos a los municipios donde ya entendemos que la situación está fría", ha anunciado.

Por el momento, el incendio ha obligado a desalojar 34 localidades y mantiene confinadas otras 14.

Además, ya se han habilitado nueve corredores para garantizar el abastecimiento del ganado, una de las principales preocupaciones de los vecinos afectados por la emergencia.

Un incendio sin precedentes

Las llamas han afectado ya a unas 29.000 hectáreas, aunque Page ha precisado que esa superficie podría reducirse cuando se actualicen las imágenes de satélite, ya que dentro del perímetro existen zonas que finalmente no han ardido.

🔥Guadalaja sigue contando con la ayuda de las Fuerzas Armadas para frenar el #IFLaMierla



🫡Efectivos de la @UMEgob y pilotos del 43 grupo del @EjercitoAire combaten el fuego desde todos los frentes.



👩🚒500 militares

🚒170 vehículos

🪏1 unidad de ingenieros de @EjercitoTierra pic.twitter.com/czuKOslCg3 — Ministerio Defensa (@Defensagob) July 20, 2026

El presidente ha definido el incendio como uno de los más complejos afrontados en España en los últimos años. "Ha obligado al mayor despliegue de la historia de la región, al mayor despliegue de la UME y al mayor despliegue conjunto de medios aéreos", ha destacado.

También ha explicado que la estrategia ha cambiado en las últimas horas. Tras varios días centrando todos los esfuerzos en proteger vidas y poblaciones, el operativo ha pasado de una fase defensiva a otra mucho más ofensiva.

"Ya no es una estrategia solo de defensa; estamos defendiendo y atacando al mismo tiempo y realmente está dando resultado", ha señalado.

Proteger vidas y pueblos

Page ha recordado que el objetivo desde el primer momento ha sido salvar vidas y evitar que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos.

"El primer gran objetivo ha sido defender las vidas de las personas y estamos más que satisfechos por haber puesto a salvo a tanta gente en un territorio tan vasto".

También ha destacado que el dispositivo mantiene "una tranquilidad del 90 %" respecto a la seguridad de los pueblos afectados, aunque ha insistido en que todavía no se puede dar la emergencia por superada.

"Lo digo con mucha cautela porque en cualquier momento puede producirse un accidente o un cambio repentino de las condiciones meteorológicas. Pero empezamos a ser optimistas sobre la posibilidad del éxito de una estrategia que se ha mantenido fiel desde el principio", ha finalizado.