Maestre pide "tolerancia cero" al populismo negacionista ante el incendio de La Mierla y el PP pide "estar todos unidos"

Montaje donde se observa a la izquierda a Cristina Maestre y a la derecha a Nacho Redondo. E.E CLM

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha acusado este lunes a Vox de haber ofrecido "tres versiones totalmente distintas o tres mentiras evidentes" sobre el incendio forestal de La Mierla (Guadalajara).

Además, ha reclamado al Partido Popular que rompa con los discursos negacionistas y mantenga una posición de "tolerancia cero" frente a ellos.

En una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PSOE, Maestre ha asegurado que el incendio, que ya ha superado las 26.000 hectáreas calcinadas, exige una respuesta unitaria de las fuerzas políticas y ha apelado a que "tenemos que estar todos a una".

La dirigente socialista ha hecho referencia a las declaraciones realizadas por el alcalde de La Mierla en la Cadena SER, donde habló de movimientos detectados minutos antes del inicio de la propagación del fuego.

Depurar responsabilidades

Según Maestre, esas manifestaciones aportan nuevos elementos a la investigación y ha reclamado que se depuren responsabilidades cuando concluyan las pesquisas.

Además, ha insistido en que, aunque la investigación determinará el origen y los posibles responsables del incendio, la magnitud alcanzada por las llamas también está relacionada con los efectos del cambio climático.

"Negarlo es contribuir a las graves consecuencias sobre la actividad económica, el medio ambiente, la seguridad y el futuro de las zonas rurales", ha afirmado, al tiempo que ha criticado los mensajes contradictorios a las medidas de prevención de incendios.

Maestre ha aprovechado su comparecencia para agradecer el trabajo que realizan durante todo el año los profesionales dedicados a la prevención y extinción de incendios forestales.

"Queremos dar las gracias a todos esos profesionales que se están jugando la vida para apagar un fuego que podría haberse evitado", ha señalado, al tiempo que ha destacado la labor del Gobierno de Castilla-La Mancha tanto en las tareas de extinción como en la futura recuperación de las zonas afectadas.

Asimismo, ha instado al PP a desmarcarse de los mensajes de Vox y rechazar "rotundamente" las actitudes negacionistas.

El PP llama a la unidad

Por su parte, el diputado del PP por Guadalajara, Nacho Redondo, ha evitado entrar en la confrontación política y ha trasladado el respaldo de su partido a los alcaldes y vecinos de los municipios afectados por el incendio.

Desde el municipio de Tamajón, Redondo ha reconocido el trabajo de los responsables municipales "que están en primera línea atendiendo cada necesidad", así como el esfuerzo de los centenares de profesionales desplegados en la emergencia.

El dirigente popular ha insistido en que "ahora es el momento de estar unidos" y ha señalado que la prioridad debe ser apoyar a los servicios de emergencia y proteger a las personas afectadas. En ese sentido, ha indicado que ya habrá tiempo para analizar lo ocurrido y estudiar posibles mejoras una vez finalice la emergencia.