Alerta por el riesgo de crecidas súbitas en barrancos y cauces en la provincia de Guadalajara

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en varias provincias por las que se extiende su cuenca, entre ellas, Guadalajara.

En concreto, avisan de la posibilidad de crecidas después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya lanzado alertas para la tarde de este domingo por riesgo de lluvias intensas de entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Además de a Guadalajara, el aviso afecta a las provincias de Burgos y Soria en Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Ante esta situación, la CHE recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a la evolución de la información meteorológica e hidrológica y consultar los datos actualizados tanto de la Aemet como del Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro.

Además, recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de Protección Civil.

Otras alertas

Pese a este aviso, Guadalajara no se encuentra entre las provincias afectadas por las alertas meteorológicas de la Aemet en Castilla-La Mancha este domingo.

Concretamente, el aviso amarillo lanzado por la agencia a partir de las 14:00 horas afecta a las provincias de Cuenca y Albacete en su totalidad.

En estas dos provincias surorientales de la región, la previsión apunta a la posible formación de tormentas que podrían descargar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en forma de granizo.