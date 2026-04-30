Así cambiará la ORA en Guadalajara: tarifas desde 0,65 euros la hora por aparcar a partir del 18 de junio

La Junta de Gobierno Local de Guadalajara, en una reunión extraordinaria, ha dado el visto bueno al retraso de la implantación del nuevo contrato de estacionamiento regulado (ORA) hasta el 18 de mayo y permitir así que la norma se adapte a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que paraliza la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por un defecto de forma.

De esta manera, aparcar en la zona azul del casco histórico costará 0,65 euros la hora, como en el resto de la ciudad y no 0,75 como se recogía en el anterior texto por la afectación de la ZBE.

De esta manera, el nuevo contrato de estacionamiento regulado contará con cuatro zonas diferentes. La primera es la mencionada zona azul, concebida como lugar de rotación de aparcamiento y donde se podrá estacionar un máximo de cuatro horas a 0,65 euros la hora.

La zona roja es la reservada a los residentes, quienes con una tarjeta anual de 32 euros tendrán acceso preferente. No obstante, aquí también se permitirá el aparcamiento a vehículos de no residentes, aunque durante un máximo de dos horas y con una tarifa superior a la zona azul, 0,98 euros/hora, para que haya más rotación.

En cuanto a la zona verde, se corresponderá con el aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández de Galiano que cuenta con más de 400 plazas por un precio de 2 eurosel día y un euro los sábados. Domingos, festivos y laborales a partir de las 20:00 horas será gratuito.

Por último, la zona amarilla será la destinada a carga y descarga, y personas con movilidad reducida que cuenta con limitación temporal.

El horario del estacionamiento regulado se establece de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00. Fuera de estas franjas el estacionamiento será libre y los tickets se podrán renovar tantas veces como los conductores lo consideren.

Presentación del nuevo contrato de estacionamiento regulado de Guadalajara.

El concejal de Movilidad y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha defendido que el modelo implantado en Guadalajara supone menos plazas de zona azul y tarifas más bajas que las existentes en otras ciudades de tamaño y características de la capital alcarreña.

200 nuevas plazas para residentes

Por su parte, el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, ha remarcado que uno de los ejes principales sobre el que descansa el nuevo modelo es el refuerzo del estacionamiento para residentes, con la creación de más de 200 nuevas plazas, pasando de unas 420 a más de 600 en toda la ciudad.

En este contexto, Esteban ha concretado el incremento de plazas para residentes señalando que, por ejemplo, en el entorno de Hermanos Fernández de Galiano se crean 90 nuevas plazas en zona roja destinadas prioritariamente a vecinos en una zona donde antes no existía este tipo de reserva y donde el estacionamiento de larga duración generaba graves problemas.

Además, ha añadido que en la calle Dos de Mayo se han creado 53 plazas blancas, ampliando las opciones reales de aparcamiento para residentes y también ha citado como ejemplo la zona de Bejanque, donde el nuevo sistema permitirá disponer de 64 plazas más para residentes solo en ese ámbito, lo que evidencia —ha subrayado— que el contrato corrige desequilibrios históricos y refuerza claramente el estacionamiento vecinal en las zonas más tensionadas.

El segundo teniente de alcalde ha destacado también las medidas de carácter social y ambiental incluidas en el contrato. Las personas con movilidad reducida podrán estacionar gratuitamente y sin límite de tiempo en todas las zonas reguladas, salvo en carga y descarga, donde también será gratis, pero con límite de 60 minutos.

Por último, ha recordado que se mantiene la bonificación del 100 % para los vehículos con etiqueta CERO empadronados en Guadalajara, que no abonarán ningún importe en ninguna zona regulada, y una reducción del 40 % para los vehículos con etiqueta ECO.