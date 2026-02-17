Nadie quiere los autobuses urbanos de Guadalajara: el Comité pide a la alcaldesa que dimita por su "pésima gestión"

El Comité de Empresa del servicio de autobuses urbanos de Guadalajara ha pedido este martes la dimisión de la alcaldesa, Ana Guarinos, y del concejal de Transportes, Santiago López, tras las declaraciones en las que este último apuntó que el concurso de adjudicación había quedado desierto, entre otros motivos, por la subida salarial de la plantilla.

En rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, representantes de los trabajadores, acompañados por el responsable de Formación, Prevención de Riesgos y Área Externa de FeSMC UGT Castilla-La Mancha, Paco Sánchez, y el secretario general de USO en Castilla-La Mancha, Javier Olmo, han mostrado el "profundo malestar" de la plantilla ante lo que califican de "desafortunadas y falsas declaraciones".

Según el Comité, que el concurso haya quedado desierto por segunda vez no se debe a los salarios, sino a las condiciones económicas recogidas en el pliego. Aseguran que la nueva empresa adjudicataria tendría que asumir en el primer año una pérdida de cinco millones de euros.

Pliego "inasumible"

Han señalado que el pliego es "inasumible y totalmente ajeno a las necesidades del mercado y de la realidad económica del sector". Como ejemplo, apuntan que se fija el precio de cada autobús en 200.000 euros cuando, sostienen, su coste real asciende a 400.000.

También han tachado de falso que se vayan a poner en marcha cinco nuevas líneas. "Lo que recoge el pliego es ampliarlas", han precisado.

El Comité de Empresa solicitará una reunión con el concejal de Transportes "para que nos explique por qué tenemos la culpa de que no se haya presentado ninguna empresa" y para abordar las deficiencias del servicio, que han calificado como "el peor servicio de transporte urbano de toda Castilla-La Mancha y uno de los más caros para el usuario".

Averías constantes

Entre los problemas citados figuran autobuses con más de 15 años de antigüedad, vehículos sin aire acondicionado o calefacción, averías constantes y trayectos que pueden alcanzar los 40 minutos hasta el hospital en fin de semana.

En el plano laboral, las condiciones de la plantilla han sido definidas como "nefastas". Denuncian que el pliego "no contempla ninguna subida salarial en 10 años" y que incluso topa los sueldos para que no superen los de los empleados municipales, una medida que consideran "totalmente intolerable".

Asimismo, critican que el Consistorio exija a la empresa adjudicataria asumir el 50 % del coste de cada nuevo autobús, cuando, aseguran, lo habitual en el sector es un reparto del 25 % para la empresa y del 75 % para el Ayuntamiento.

Más dotación económica

"A Ana Guarinos solo le importa el populismo y no resolver los problemas de los guadalajareños y guadalajareñas", han afirmado, advirtiendo de que el Gobierno local podría sacar un nuevo pliego "con más dotación económica" cuando resten pocos meses para las elecciones municipales.

Por último, el Comité ha instado a los usuarios a dirigir sus quejas al Ayuntamiento y no a los conductores, ya que "ellos al fin y al cabo también son víctimas de la pésima gestión del servicio que hace el Gobierno local".