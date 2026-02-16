El desconocido panteón de Castilla-La Mancha que parece un "pequeño Vaticano": su bóveda desafía la gravedad

Guadalajara esconde una joya monumental construida entre 1882 y 1916 que parece sacada de la Ciudad del Vaticano. El Panteón de la Duquesa de Sevillano es una obra maestra que da testimonio de la historia de una de las mujeres más influyentes del siglo XIX: Dª María Diega Desmaisieres y Sevillano, Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano.

Este majestuoso edificio situado en el paseo de San Roque forma parte de un vasto complejo que originalmente incluía un asilo y una escuela para niños. La construcción de este panteón obedece al deseo de la duquesa de cumplir la voluntad de su padre, D. Diego Desmaisieres, de crear un recinto funerario familiar digno.

Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto privado en unos terrenos poblados de pinares a las afueras del cementerio, acabó convirtiéndose en un sueño arquitectónico de Ricardo Velázquez Bosco.

Exterior del Panteón Duquesa de Sevillano. Cultura Castilla-La Mancha

Dª María Diega no reparó en gastos y contrató a Velázquez, uno de los arquitectos más prestigiosos del momento y autor de obras como el Palacio de Cristal de Madrid o el Palacio de Velázquez en el Retiro.

Con la colaboración del arquitecto local, Benito Ramón Cura, Velázquez Bosco creó una obra maestra inspirada en el arte italiano. Su planta de cruz griega, su estilo con influencias bizantinas y neorrománicas, los mosaicos y el uso magistral del mármol te harán sentir como en la Santa Sede.

Vista aérea del Panteón de la Duquesa de Sevillano. Cultura Castilla-La Mancha

El Panteón de la Duquesa de Sevillano es un edificio simétrico que destaca por su verticalidad, donde destaca el uso de frisos corridos, frontones clásicos y una cúpula púrpura que refleja su vínculo a la capital alcarreña. El interior se divide en dos espacios fundamentalmente:

La Iglesia Superior : presidida por un altar que alberga un impresionante calvario pintado por Alejandro Ferrant y donde la luz se cuela a través de las vidrieras.

: presidida por un altar que alberga un impresionante calvario pintado por Alejandro Ferrant y donde la luz se cuela a través de las vidrieras. La Cripta: para muchos expertos, la verdadera obra maestra del lugar. Aquí descansa el grupo escultórico de Ángel García Díez que representa el cortejo fúnebre de la duquesa.

Lejos de estos espacios, es el techo lo que suele dejar sin aliento a los visitantes. La bóveda de nervadura casi plana que desafía la gravedad demuestra la destreza de sus constructores.

Bóveda del Panteón Duquesa de Sevillano. Cultura Castilla-La Mancha

Hoy, el Panteón de la Duquesa de Sevillano, propiedad de la Fundación San Diego de Alcalá, se puede visitar por tan solo tres euros y en el caso de los niños de hasta 10 años, de forma totalmente gratuita. Si deseas conocer este "pequeño Vaticano" alcarreño, el horario de apertura se desgrana en los siguientes tramos horarios: