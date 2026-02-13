El pueblo más alto de Castilla-La Mancha donde cerca de 200 vecinos hacen vida a más de 1.500 metros de altitud

Castilla-La Mancha es mucho más que las llanuras del Quijote. Su geografía también dibuja grandes picos y valles montañosos donde se esconden pequeñas aldeas: Orea es una de estas pintorescas áreas vitales que además ostenta el título de ser el pueblo más alto de toda la comunidad autónoma.

Cerca de 200 personas hacen vida en este municipio situado a 1.500 metros sobre el nivel del mar en un entorno privilegiado del Parque Natural del Alto Tajo. Una elevada altitud que es sinónimo de frío, es más, Orea suele aparecer en los rankings de las temperaturas más bajas de España compitiendo con el famoso triángulo gélido de Teruel y Molina de Aragón.

El día a día del pueblo más alto de la región implica inviernos duros donde la nieve no es una anécdota, sino una compañera habitual que tiñe de blanco las casas de piedra rojiza y tejados de pizarra típicas de la arquitectura local.

Entrada a Orea. Mancomunidad de la sierra

Aunque en verano, Orea se convierte en un refugio climático para quienes huyen de las olas de calor. Su término municipal posee una de las extensiones de pino silvestre más importantes del continente europeo.

Los bosques densos guardan rincones singulares como la "Piedra de los Tres Obispos", una formación geográfica donde confluyen las provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel. Cuenta la leyenda que los obispos de las diócesis de Sigüenza, Albarracín y Cuenca se reunían en este punto para debatir sin abandonar su propia jurisdicción.

Castillos Fríos de Orea. Oreaturismo.com

En cuanto a formaciones geológicas, también merecen especial mención el espectacular Río de Piedras, la Peña de la Gallina y los Castillos Fríos. Para los amantes del senderismo, Orea dispone de rutas muy atractivas como la subida al Pico Caimorro (el punto más alto de la provincia de Guadalajara - 1.936 metros) desde donde contemplar el horizonte.

El patrimonio local también invita a perderse por sus calles y conocer joyas como la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, el tradicional Pairón de las Ánimas o las ermitas de La Soledad y San Cristóbal. Además es imprescindible visitar el Centro de Interpretación del Sequero de Orea para entender la historia forestal y el valor natural del pueblo.

Hoz Seca. Oreaturismo.com

La naturaleza aquí exhibe su fuerza en formaciones geológicas únicas como el Río de Piedras, los Castillos Fríos o la Peña de la Gallina. Para quienes buscan un plan más tranquilo en familia, el entorno cuenta con áreas recreativas perfectas para el pícnic, como la Fuente de La Jícara, El Cerrillo Herrero o La Rana.

Al caer la noche, la nula contaminación lumínica permite observar uno de los cielos más limpios de la Península Ibérica. No es casualidad que la zona esté certificada como destino Reserva Starlight.

Visitar Orea no es solo conocer la localidad más alta de la región, es descubrir el encanto del turismo rural, la desconexión, el aire puro, una gastronomía basada en la carne de caza y los hongos y sobre todo disfrutar del silencio que brinda la montaña.