La previsión de fuertes vientos obliga al Ayuntamiento de Guadalajara a modificar el recorrido del carnaval

El Ayuntamiento de Guadalajara se ha visto obligado a modificar el recorrido del desfile del Concurso de Disfraces de Carnaval de adulto ante la previsión de fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

La decisión se ha adoptado tras el aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado 14 de febrero y en el contexto de la situación meteorológica adversa que mantiene a la ciudad en alerta por la crecida del Henares.

El desfile, que inicialmente iba a partir desde el Parque Adoratrices, concentrará finalmente a los participantes a las 17:30 horas en la Plaza de Santa María. Desde allí discurrirá por las calles Ramón y Cajal, La Carrera y Calle Mayor hasta la Plaza Mayor, con el objetivo de evitar zonas de arbolado y reducir riesgos ante la posible caída de ramas.

Cierre de parques

El decreto municipal contempla además el cierre preventivo, entre las 06:00 y las 18:00 horas del sábado, de las principales zonas arboladas de la ciudad. El zoo municipal permanecerá cerrado durante todo el fin de semana.

Reunión del Cecopal.

De forma paralela, el Ayuntamiento mantiene activado el Plan de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta, al persistir el umbral rojo en el río Henares. La zona próxima al cauce continúa acordonada y con acceso restringido, mientras Policía Local, Bomberos y Protección Civil sostienen un operativo permanente.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha agradecido el trabajo de los servicios municipales y la colaboración ciudadana y ha pedido prudencia, al asegurar que "estamos preparados para intervenir y resolver cualquier problema que pueda producirse".