Una de las 5 mejores croquetas de España se elabora en un hotel de Guadalajara: jamón ibérico y centeno gigantón

La croqueta de un hotel de Guadalajara se ha colado entre las cinco mejores de España en el marco del XII Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón ibérico celebrado recientemente en Madrid Fusión.

Se trata de la propuesta del restaurante 'Molino de Alcuneza', un establecimiento con estrella Michelin regentado por los hermanos Blanca y Samuel Moreno y ubicado dentro del hotel que le da nombre a las afueras de la localidad de Sigüenza.

En esta edición del prestigioso certamen de Madrid Fusión, la creación de Samuel a base de jamón ibérico y centeno gigantón ecológico quiso mostrar el respeto absoluto por el producto y hacer un guiño a la comarca.

Sergio Moreno elaborando su croqueta en Madrid Fusión.

La bechamel es ligera y muy cremosa, mientras que el sabor a jamón ibérico es profundo. Las notas a curación se mezclan con las notas a cereal que aporta el rebozado crujiente a base de centeno.

El resultado es una croqueta reconocible, pero con identidad propia que además de situarse en el top 5 del Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón ibérico se puede degustar en varias unidades en su Molino Bistró por un precio de 19 euros.

Exterior del hotel donde su ubica el restaurante de los hermanos Moreno.

El hotel Molino de Alcuneza, miembro de Relais & Châteaux, se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes destinos de la alta cocina de Castilla-La Mancha. Instalado en un antiguo molino harinero del siglo XVI, el proyecto de los hermanos Moreno combina la excelencia culinaria con un entorno rural que rebosa hospitalidad.

Mientras Blanca se encarga de la parte más cercana al cliente y del hotel, Samuel dirige los fogones para elaborar un recetario que luce una estrella Michelin desde 2018, un Sol Repsol, así como la Estrella Verde Michelin y el Sol Sostenible Alimentos España por su compromiso con el producto local y las buenas prácticas medioambientales.

Comedor del restaurante Molino de Alcuzena.

En su cocina conviven la caza, las setas, la miel de la zona y las verduras de proximidad con pescados trabajados en crudo, fondos delicados y matices ácidos y ahumados. Sin embargo, la verdadera seña de identidad del Molino de Alcuneza es su pan, que se elabora a diario y ofrecen un abanico de variedades artesanas con harinas ecológicas locales, toda una rareza en el mapa gastronómico nacional.

Pan del Molino de Alcuzena.

Su croqueta finalista en Madrid Fusión es solo la puerta de entrada a este proyecto familiar que ha convertido un antiguo molino de Guadalajara en un paraíso imprescindible para los amantes del buen comer.