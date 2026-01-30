La mayoría de PP y Vox saca adelante en Guadalajara los presupuestos para 2026: ascienden a 103 millones

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes los presupuestos municipales para 2026, en un pleno marcado por el clima de confrontación política. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, frente a los votos en contra de AIKE y PSOE.

La aprobación inicial del presupuesto, la plantilla municipal y el límite máximo de gasto se ha producido por 13 votos a favor y 12 en contra. En la sesión se ha producido el rechazo de todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Antes, el pleno ha tumbado la enmienda a la totalidad de AIKE y del PSOE.

Con la aprobación inicial de estas cuentas, el Ayuntamiento abre ahora un periodo de exposición pública de 15 días hábiles para la presentación de alegaciones, antes de la aprobación definitiva.

El concejal de Hacienda, Alfonso Esteban (PP), ha defendido que las cuentas de 2026 ascienden a 103 millones de euros y suponen "el año de la consolidación tras ejercicios muy complicados".

"Dibujan un presupuesto claramente inversor, con una apuesta decidida por los servicios públicos y el equilibrio económico", ha indicado, a la vez que ha subrayado incrementos en partidas como limpieza, juventud o mantenimiento de colegios.

Por su parte, Víctor Morejón (Vox) ha puesto el acento en la vertiente social y económica de las cuentas, destacando el refuerzo del plan de dinamización comercial, el apoyo a comercio y hostelería y una política cultural que "democratiza el acceso a la cultura".

"Son unos presupuestos útiles, cercanos y pensados para las personas, que garantizan servicios públicos de calidad", ha expresado.

Críticas de la oposición

Por su parte, la portavoz y única concejal de AIKE, Susana Martínez, ha justificado el rechazo de su grupo denunciando que el Gobierno municipal prioriza "gastos que no son una demanda real de la ciudadanía, como algunos eventos taurinos, mientras persisten carencias en servicios básicos".

Del grupo socialista, Lucía de Luz ha acusado al Ejecutivo local de "falta de humildad, diálogo y respeto institucional". A su juicio, las cuentas de 2026 "no han sido debatidas y relegan áreas como juventud, empleo, cultura o servicios sociales en favor de las empresas concesionarias".

"Con este presupuesto no gana la juventud, ni las personas desempleadas, ni los servicios sociales", ha sentenciado.