Un ayuntamiento de Guadalajara denuncia la desaparición de documentos: "Se investigan accesos no autorizados"

El Ayuntamiento de Quer (Guadalajara) ha denunciado la desaparición de documentación y equipos municipales, así como accesos no autorizados a dependencias municipales que se están investigando.

A través de sus redes sociales, el Consistorio ha indicado que están retomando progresivamente la actividad ordinaria tras la moción de censura del viernes 23 de enero, en la que fue proclamada alcaldesa Gema Cañones.

"Se han detectado graves incidencias que afectan al normal funcionamiento municipal, incluyendo accesos no autorizados a dependencias fuera de horario, instalación de dispositivos de grabación sin autorización y desaparición de documentación y equipos municipales", han expresado.

Desde el Gobierno municipal han calificado los hechos como "inadmisibles" y han obligado al Ayuntamiento a activar de inmediato medidas de control, verificación y protección de los recursos públicos.

"Se iniciarán las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades correspondientes", han sentenciado.

Moción de censura

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado 23 de enero prosperó la moción de censura que encabezaba Gema Cañones, que en las últimas elecciones formó parte de la candidatura del PP y que actualmente es no adscrita.

Cañones ha sustituido en el cargo por tanto a su excompañero del grupo municipal popular, José Miguel Benítez.

La moción de censura fue armada después de que Cañones y otra concejala que también había sido elegida en la lista popular, Verónica Débora Beloso, abandonasen la formación y pasasen al grupo de no adscritos. Estas dos ediles y los concejales del PSOE, Jorge París y Laura Medina, se impusieron en la votación a los tres representantes que mantiene el PP en el pleno, entre ellos, el ya exalcalde.