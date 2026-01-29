Polémica en Guadalajara: acusan al Jefe de Protección Civil de conducir sin carné, quemar contenedores...

Rueda de prensa donde se encuentra el exjefe de Protección Civil de Guadalajara y Chema Antón, concejal de Seguridad. Ayuntamiento de Guadalajara

El Grupo Municipal Socialista de Guadalajara ha asegurado que la salida de David de Diego Barbas como jefe de la Agrupación de Protección Civil no fue una dimisión voluntaria, sino un "cese encubierto" motivado por hechos que consideran "muy graves", y ha exigido a la alcaldesa, Ana Guarinos, el cese inmediato del concejal de Seguridad, Chema Antón, por su gestión de este asunto.

Así lo ha denunciado este jueves la concejala socialista Pilar Sánchez, quien ha acusado tanto a Guarinos como a Antón de haber "consentido y callado" ante una situación que, a su juicio, ha puesto en riesgo la seguridad de las personas al mantener al frente de la Agrupación a una persona "absolutamente incapacitada para ostentar la jefatura".

Según el PSOE, el ya exjefe de Protección Civil contaba con antecedentes penales, había generado conflictos previos con voluntarios —hasta el punto de ser apartado con anterioridad— y, pese a ello, fue nombrado responsable de la Agrupación. Los socialistas aseguran haber tenido conocimiento de estos hechos a través de voluntarios y de agentes de la Policía Local.

Pilar Sánchez y Lucía de Luz, durante su atención a medios esta mañana. PSOE Guadalajara

La edil ha detallado, además, otros episodios que consideran de extrema gravedad, como que esta persona careciera de carné de conducir y aun así hubiera conducido vehículos particulares y de la propia Agrupación, comportamientos inadecuados reiterados durante actividades oficiales, un trato "conflictivo y violento" hacia voluntarios que habría provocado su abandono progresivo, así como la destrucción o retirada de material donado, incluidos recuerdos históricos y aportaciones de empresas.

Detonante

El PSOE sitúa el punto de inflexión en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero de 2026, cuando el entonces jefe de Protección Civil habría protagonizado tres incidentes que generaron llamadas a la centralita del 092 y motivaron la intervención de la Policía Local por agresiones y actos vandálicos, entre ellos la quema de contenedores. Este último hecho derivó en la apertura de un expediente sancionador municipal.

"No estamos hablando de una renuncia voluntaria, sino de un cese encubierto provocado por una situación ya insostenible que se remonta a su propio nombramiento", ha afirmado Sánchez, quien ha insistido en que el Gobierno local ha tratado de "ocultar la verdad".

En la misma línea, la portavoz socialista Lucía de Luz ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones urgentes a la alcaldesa, al considerar que existe una clara responsabilidad política.

"El problema es quién lo nombró, quién lo sostuvo y quién lo consintió", ha señalado, reclamando transparencia inmediata, explicaciones públicas y un plan urgente para reconstruir la Agrupación de Protección Civil, que, según el PSOE, atraviesa una grave crisis de voluntariado y organización.

Sin antecedentes

Frente a estas acusaciones, el Ayuntamiento de Guadalajara sostiene que la salida de David de Diego Barbas se produjo por "motivos personales".

El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha negado haber tenido conocimiento previo de la existencia de supuestos antecedentes penales y ha rechazado que se tratara de un cese encubierto.

Desde el Gobierno municipal defienden que se actuó conforme a la información disponible en cada momento y descartan irregularidades en el proceso, mientras que el PSOE acusa al Ejecutivo local de oscurantismo en materia de seguridad y de no informar adecuadamente a la ciudadanía.

Aike, el otro grupo de la oposición, también pide responsabilidades y explicaciones. Ha registrado una pregunta sobre este asunto para el pleno de este viernes.