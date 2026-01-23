Una sentencia obliga a abonar a dos trabajadores del transporte sanitario de Guadalajara 76.000 y 90.000 euros por horas extras

Los tribunales han dado la razón a UGT Servicios Públicos y han obligado a la empresa SSG, concesionaria del transporte sanitario de Guadalajara, a pagar a dos trabajadores de dispositivos de localización del servicio urgente un total de 166.695 euros por horas extras no abonadas.

La primera sentencia, que reconoce 76.629 euros, se dictó ante el Tribunal Supremo, mientras que la segunda, por 90.066 euros, lo hizo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Según ha explicado UGT, la resolución del Supremo modifica el criterio jurídico aplicado hasta ahora, reconociendo que todo lo que exceda de 1.800 horas anuales debe considerarse como horas extraordinarias para los trabajadores del transporte sanitario urgente, algo que SSG no venía aplicando.

Este fallo abre la puerta a que otros trabajadores en la misma situación reclamen la retribución de sus horas extras.

Centenar de demandas

A instancias del Comité de Empresa de SSG, donde UGT tiene mayoría, ya se han presentado más de 100 demandas para reclamar las horas extraordinarias de 2024 de todos los trabajadores del transporte sanitario urgente, no solo de los del dispositivo de localización.

Para 2025, se está gestionando la presentación de otro centenar de demandas adicionales por el mismo motivo.

UGT considera que estas sentencias suponen un paso importante para garantizar el derecho de los trabajadores a la remuneración de las horas trabajadas y para corregir una práctica reiterada de la empresa que afectaba tanto a los ingresos de los empleados como al reconocimiento legal de su labor.

La asesoría jurídica del sindicato está a la espera de que se resuelvan otras demandas en curso basadas en el mismo criterio del Supremo.