Prospera la moción de censura en Quer (Guadalajara): una exconcejala del PP desaloja al alcalde 'popular'

Los cuatro concejales que han apoyado la moción de censura con Gema Quiñones en el centro.

Gema Cañones, concejala que en las últimas elecciones formó parte de la candidatura del PP y que actualmente es edil no adscrita, se ha convertido este viernes en la nueva alcaldesa de Quer (Guadalajara) al prosperar la moción de censura que encabezaba y que ha desalojado de la Alcaldía a su excompañero del grupo municipal popular, José Miguel Benítez.

La moción de censura fue armada después de que Cañones y otra concejala que también había sido elegida en la lista popular, Verónica Débora Beloso, abandonasen la formación y pasasen al grupo de no adscritos. Estas dos ediles y los concejales del PSOE, Jorge París y Laura Medina, se han impuesto en la votación a los tres representantes que mantiene el PP en el pleno, entre ellos, el ya exalcalde.

En unas declaraciones recogidas por Efe, Cañones ha justificado este movimiento en la ausencia de Benítez, de una dirección personalista e ineficiente que estaba provocando “el deterioro progresivo de la gestión municipal, del descrédito institucional, de la mala gestión de los recursos públicos, del sectarismo político, de la falta de transparencia y de la incapacidad para impulsar un proyecto de futuro para el municipio”.

En la misma línea se ha pronunciado Jorge París (PSOE), que ha señalado que no quieren “cambiar un alcalde por otro sino que el Ayuntamiento vuelva a funcionar”, a la vez que ha asegurado que “se ha evidenciado la falta de capacidad y desorganización del alcalde que estaba afectando directamente a los vecinos”.

Los socialistas han contado en el pleno con el apoyo del secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban. El también alcalde de Marchamalo ha señalado que esta moción "supone una vuelta a la normalidad democrática en un municipio donde la situación se había vuelto irrespirable".

En este sentido, ha justificado el voto favorable de los ediles socialistas en su “compromiso” con el municipio y porque “se avance hacia un clima de normalidad, con mayor transparencia, dedicación, presencia y actividad política al servicio de los ciudadanos”.

Acusaciones de transfuguismo

Por su parte, el ya exalcalde, José Miguel Benítez, en el cargo durante 11 años, ha tildado la moción de "traición" y ha acusado a Quiñones de "mentir y engañar" para acceder al cargo.

De hecho, ha justificado el movimiento en "motivos personales" al tiempo que ha asegurado que la nueva alcaldesa "se comprometió a dejar el acta" si abandonaba el grupo popular.

Benítez también ha anunciado que acudirá a los tribunales para impugnar una votación que "se sustenta en el transfuguismo y no se ajusta a la legalidad", puesto que, según ha aducido, un concejal no adscrito no puede ser candidato en una moción de censura contra su antiguo partido.