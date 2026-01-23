La Junta acatará el auto del TSJCM para rehabilitar el Fuerte de San Francisco y "cumplirá los plazos" fijados

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ejecutará el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a acometer la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, pendiente desde hace años.

Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno regional en Guadalajara, Rosa María García, quien ha reconocido que la posibilidad de presentar un recurso es mínima, ya que "a poco que se tenga conocimiento de derecho, esto tiene poco recorrido; el auto lo dice claro". García ha asegurado que la Junta cumplirá los plazos fijados por el tribunal.

El auto obliga a iniciar de forma inmediata la licitación de las obras de rehabilitación de la nave de la Forja, destinada a biblioteca municipal, y de la nave de Cerrajería, para escuelas municipales.

Además, establece un mes para desalojos y demoliciones incompatibles con el planeamiento, cuatro meses para redactar nuevos proyectos de rehabilitación y seis meses para subsanar deficiencias detectadas en los informes técnicos.

Bloqueo

La delegada ha subrayado que la Junta siempre ha respetado las resoluciones judiciales y lo seguirá haciendo con seriedad y responsabilidad política e institucional, pero ha responsabilizado al Ayuntamiento de Guadalajara y a su alcaldesa, de haber bloqueado durante años cualquier solución de fondo para el Fuerte.

"La voluntad de la Junta siempre ha existido, pero solo puede materializarse en la medida en que el Ayuntamiento lo permita", ha afirmado García, acusando al equipo municipal de optar por la confrontación política y la judicialización interesada.

García ha recordado que la Junta planteó grandes proyectos estratégicos para el Fuerte, como la Ciudad del Cine, con cerca de 12 millones de euros de inversión, y un campus de Formación Profesional y residencia universitaria, ambos rechazados o paralizados por el Ayuntamiento, lo que,a su juicio, ha privado a Guadalajara de oportunidades de desarrollo cultural y educativo.

Grandes proyectos

"La sentencia es una condena para los vecinos, no para la Junta", ha insistido García, lamentando que la ciudad haya perdido proyectos de futuro y criticando la falta de propuestas alternativas por parte del Consistorio.

La delegada también ha advertido que la ejecución de la sentencia implica el cierre definitivo de los grandes proyectos estratégicos planteados por la Junta para el Fuerte.

García ha concluido defendiendo que "cuando hay que cumplir un auto, hay que cumplirlo. Este viaje ha llegado hasta aquí", dejando claro que la Junta iniciará los trabajos de rehabilitación aunque los grandes proyectos inicialmente planteados queden definitivamente descartados.